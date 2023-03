Alphacool sort le bloc d'eau XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310.



Encore plus de performance maintenant aussi pour le GPU RX 7900XTX Merc 310 ! Alphacool élargit son assortiment avec le nouveau et innovant refroidisseur Eisblock Aurora pour le refroidissement actif par eau des cartes graphiques AMD RX 7900XTX Merc 310.







L'énorme chaleur résiduelle de la nouvelle génération de cartes graphiques est parfaitement dissipée par ce refroidisseur. Grâce à la structure particulièrement filigrane des ailettes, la surface de refroidissement a été augmentée et un très bon flux d'eau a été rendu possible. La plaque à jet avec moteur d'entrée révisé distribue également l'eau parfaitement sur les ailettes de refroidissement. Le chromage intégral de la base en cuivre offre non seulement une protection résistante contre les acides, les rayures et les dommages, mais permet également d'obtenir une homogénéité remarquable et une brillance importante.







En plus des améliorations techniques, l'Eisblock a reçu un lifting : Le design de l'Aurora est désormais visuellement calme et simple, avec un seul joint torique tout autour du refroidisseur. De plus, le design autour des ailettes de refroidissement et de la plaque d'éjection offre un look épuré. L'éclairage, assuré par des LED RVB à adressage numérique, est réparti de manière homogène sur l'ensemble du refroidisseur grâce au chromage.







Caractéristiques



- Base en cuivre chromé,

- Surface de refroidissement élargie grâce à une structure d'ailettes adaptée,

- Distribution optimale de l'eau dans le refroidisseur grâce à la Jetplate modifiée,

- Illumination LED RVB brillante.



Compatibilité



- XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX Black Edition,

- XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX,

- XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XT Edition noire.







Le refroidisseur d'eau Eisblock Aurora pour AMD RX 7900XTX Merc 310 est maintenant disponible en précommande dans la boutique en ligne Alphacool.



