INTEL nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version 31.0.101.4146 WHQL.



Intel Graphics a publié aujourd'hui les pilotes GPU Arc Graphics 31.0.101.4146 WHQL. Ils fonctionnent avec les GPU discrets Arc A-series, les GPU discrets Iris Xe MAX et les iGPU Iris présents dans les processeurs Intel Core à partir de la 11e génération.











Pour les GPU Arc A-series, les pilotes ajoutent une optimisation pour "Destiny 2 : Lightfall" et "Wo Long : Fallen Dynasty", ainsi que plusieurs améliorations des performances pour "Halo Infinite" (DX12). En plus des améliorations de performances, plusieurs bogues de corruption de couleurs avec le jeu ont été corrigés pour les GPU Arc A-series ; et un crash d'application a été remarqué avec "Red Dead Redemption 2" en mode Vulkan API avec plein écran. Des problèmes de corruption de texture avec DiRT 5 et "Total War : Warhammer 40,000 : Darktide" ont été corrigés.



Gaming Highlights



Support du pilote Intel Game On sur les cartes graphiques Intel Arc A-series pour :



- Destiny 2 : Lightfall,

- Wo Long : Fallen Dynasty.



Optimisation des performances des jeux sur les cartes graphiques Intel Arc A-series pour :



- Halo Infinite (DX12).



Problèmes corrigés



Produits graphiques Intel Arc :



- Halo Infinite (DX12) peut présenter une corruption des couleurs pendant le jeu lorsque les paramètres Reflections sont activés.

- Red Dead Redemption 2 (Vulkan) peut provoquer un crash de l'application en mode benchmark lorsque le type d'écran est plein écran.



Produits dotés d'un processeur Intel Core :



- Uncharted : Legacy of Thieves Collection (DX12) peut présenter une corruption de texture ou de bande pendant le jeu.

- Warhammer 40,000 : Darktide (DX12) peut présenter une corruption des textures ou des bandes pendant le jeu. Dirt 5 (DX12) peut présenter une corruption des textures dans la boîte à ciel.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP