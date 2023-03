Jonsbo dévoile le HP400S, un nouveau refroidisseur de CPU à profil bas de 40 mm de hauteur et d'une capacité de 140 W.



Jonsbo a dévoilé aujourd'hui le HP400S-New, un refroidisseur de CPU à flux supérieur et à profil bas avec une capacité thermique annoncée de 140 W, et une hauteur de seulement 40 mm. Révision majeure du HP400S de février 2022, la révision "-New" utilise une pile d'ailettes plus épaisse et un ventilateur plus rapide.



















Le refroidisseur utilise un dissipateur thermique à empilement d'ailettes en aluminium dense avec une conception de type C. Quatre caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur sont en contact direct avec le processeur à la base et transportent la chaleur vers une pile d'ailettes en aluminium disposée le long du plan de la carte mère. Le tout est ensuite ventilé par un ventilateur de 15 mm d'épaisseur et de 90 mm qui tourne entre 900 et 3 000 tr/min, avec un débit d'air de 12,59 à 38,18 CFM et un niveau sonore de 20,2 à 34 dBA. Avec le ventilateur en place, le refroidisseur mesure 103 mm x 92 mm x 40 mm et pèse 350 g. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge, citons LGA1700, AM5, AM4, LGA1200 et LGA115x.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP