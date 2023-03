GALAX présente la GeForce RTX 4080 HOF avec une puissance limite de 470W.



GALAX a présenté aujourd'hui sa carte graphique haut de gamme refroidie par air et conçue sur mesure par le GeForce RTX 4080 "Ada", la RTX 4080 HOF (Hall of Fame). Cette carte entièrement blanche n'est pas seulement une monstruosité à quatre fentes, mais aussi un refroidisseur extrêmement haut, avec des éléments esthétiques qui dépassent la hauteur normale du refroidisseur. Ces éléments sont détachables, mais l'idée derrière eux est que la carte sera installée verticalement, soit sur un banc d'essai, soit dans un emplacement vertical.























Il existe trois variantes de cette carte. La RTX 4080 HOF OC Lab Plus-X est la plus performante avec une fréquence de boost de 2640 MHz (contre 2505 MHz pour la référence), et l'accessoire HOF Panel III (un écran LCD qui affiche les statistiques en temps réel de la carte). La deuxième variante est la RTX 4080 HOF OC Lab Plus, qui est essentiellement la Plus-X, sans le HOF Panel III. La RTX 4080 HOF OC Lab est la variante "lite" parmi les trois, avec une fréquence de boost de 2595 MHz, et pas de HOF Panel III. Ce qui est important, c'est que les trois variantes sont livrées avec une délicieuse limite de puissance. Avec leur BIOS "Performance" activé, les cartes ont une limite de puissance de 400 W, avec une limite de curseur (réglable manuellement) de 470 W. Avec le BIOS "Silent", cette limite descend jusqu'à la référence NVIDIA de 320 W. Les trois cartes sont livrées avec un seul 12VHPWR 16 broches évalué à 600 W en entrée.



VIDEOCARDZ