MSI lance le clavier de jeu VIGOR GK71 Sonic avec des commutateurs Sonic Blue.



MSI, l'une des principales marques mondiales de matériel informatique pour les joueurs, annonce la sortie de son nouveau clavier de jeu - VIGOR GK71 SONIC-BLUE SWITCHES. Il s'agit d'une extension de l'actuel clavier de jeu VIGOR GK71 SONIC qui ne disposait auparavant que de SWITCHES ROUGES. Cependant, à partir d'aujourd'hui, il est disponible en version BLUE SWITCHES. Doté de l'un des commutateurs mécaniques les plus légers au monde, le Sonic Blue de MSI permet aux utilisateurs de dominer la concurrence grâce à des temps de réaction plus rapides et des pressions de touches légères. Le VIGOR GK71 SONIC offre également un ensemble complet de fonctionnalités pour améliorer l'expérience de jeu, notamment les MSI ClearCaps intégrés pour un RVB vif par touche, un bouton de volume à double touche, des touches multimédia dédiées et un repose-poignets en mousse à mémoire de forme pour un confort supérieur.







Le VIGOR GK71 SONIC offre désormais une variété de commutateurs : le MSI Sonic Blue et le MSI Sonic Red. Tous deux ont été conçus en collaboration avec l'éminent fabricant de commutateurs Kailh, et ont hérité du concept d'une frappe légère mais réactive. Les commutateurs sont conçus pour fournir des réponses fluides, transparentes et instantanées avec une force de fonctionnement de 45gf et une sensation de clic pour chaque touche. Cela minimise la fatigue des doigts et améliore le confort et l'ergonomie pendant les sessions de jeu. Le clavier est équipé des ClearCaps de MSI, qui présentent une conception unique à double couche transparente permettant à la lumière de traverser les capuchons de touches afin d'améliorer l'éclairage pour une illumination RGB vive et étonnante par touche. Les effets lumineux peuvent être réglés par des préréglages intégrés ou par le logiciel Mystic Light de MSI.







Cadre en aluminium solide et repose-poignets de qualité supérieure

Le VIGOR GK71 SONIC est doté d'un système hybride de retournement des touches 6+N et d'un système anti-fantômes à 100%. Le clavier détecte automatiquement le nombre de touches actuellement enfoncées et bascule entre le retournement à 6 touches ou à N touches. La partie supérieure du clavier est fabriquée en alliage d'aluminium durable de qualité aéronautique pour plus de durabilité et de fiabilité. La partie inférieure du clavier est dotée d'un système de routage des câbles en forme de X, qui empêche les câbles de vos périphériques de s'étirer et de tirer. Le VIGOR GK71 SONIC est équipé d'un repose-poignets en mousse à mémoire de forme pour une expérience plus relaxante. Les utilisateurs peuvent également contrôler la lecture des médias à l'aide de la molette de volume intelligente à double contact, située sur le dessus ou sur le côté du bouton. Il existe également des touches multimédia dédiées si vous préférez les boutons physiques. Une gamme complète de personnalisation est possible pour le clavier, y compris, les paramètres, les effets RGB, les touches macro, et la possibilité de stocker jusqu'à 3 profils par le biais du MSI Center grâce à sa mémoire embarquée.



Le VIGOR GK71 SONIC - BLUE SWITCHES est immédiatement disponible à la vente dans la plupart des régions



- Construit avec les commutateurs mécaniques légers MSI Sonic Blue 45 g,

- ClearCaps de MSI pour une illumination RGB éclatante,

- Repose-poignets en mousse à mémoire de forme de première qualité,

- Bouton de volume innovant à double touche,

- Contrôle des touches média dédiées,

- Acheminement des câbles en forme de X,

- Roulement des touches hybride 6+N,

- 3 profils intégrés.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP