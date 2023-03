Facepalm : Microsoft a essayé de pousser Windows 11 vers des PC non éligibles, puis a laissé les utilisateurs en plan.



Microsoft s'est déchaîné avec les mises à niveau de Windows 10, offrant à tout le monde et à n'importe qui un chemin libre pour passer sur le dernier OS de Microsoft. Il y avait des spéculations selon lesquelles Microsoft ne sortirait jamais une autre version distincte de Windows, mais après cinq ans, nous avons eu Windows 11. Cette fois, Microsoft ne permet pas à n'importe quel PC de passer au nouveau système d'exploitation. Si votre PC ne répond pas aux exigences minimales strictes, pas de mise à niveau pour vous. Enfin, à moins que Microsoft ne commette une erreur comme la semaine dernière, lorsqu'elle a accidentellement proposé Windows 11 à des systèmes non éligibles. Oups.







Lorsque Microsoft a lancé Windows 11 il y a plus d'un an, elle a commencé par les nouveaux systèmes. Puis, elle a commencé à envoyer des offres de mise à niveau via Windows update aux systèmes compatibles. Aujourd'hui, tous les PC Windows 10 qui répondent aux spécifications minimales de Windows 11 ont reçu cette offre, mais la dernière mise à jour de Windows 11 est allée trop loin.



Le 23 février, Microsoft confirme que de nombreux utilisateurs avec du matériel non pris en charge ont reçu une offre de mise à niveau pour la mise à jour de Windows 11. Les systèmes concernés étaient sous Windows 10 22H2, 21H2, 20H2, ou Windows 11 21H2, mais ils utilisaient du matériel plus ancien qui n'était pas prévu pour fonctionner avec Windows 11. Après avoir téléchargé la mise à jour, la machine essayait et échouait à l'installer.







Windows 11 n'est pris en charge que sur les machines équipées de processeurs AMD ou Intel récents, de 4 Go de RAM et d'un module TMP 2.0. Ce dernier élément constitue le point de friction pour de nombreux utilisateurs de Windows. Les cartes mères les plus récentes intègrent ces modules de sécurité, mais un nombre surprenant de systèmes ne le font pas. Ces systèmes ne devraient jamais recevoir de message de mise à jour de la part de Microsoft, mais ils l'ont fait pour Windows 11 21H2. Microsoft affirme avoir repéré le problème le jour même de son apparition et avoir cessé d'envoyer les offres de mise à niveau erronées. C'est une déception pour tous ceux qui étaient impatients d'utiliser le dernier système d'exploitation de Microsoft.



Nous savons que Windows 11 peut très bien fonctionner sur des systèmes non pris en charge, à condition que vous soyez prêt à bricoler ou à attendre que Microsoft se trompe. Cependant, Microsoft a récemment rendu cette situation plus ennuyeuse en ajoutant un filigrane sur le bureau si un système ne répond pas aux exigences après coup. Heureusement, il existe un hack de registre pour faire disparaître ce problème, mais Microsoft réappliquera probablement le filigrane dans une prochaine mise à jour. Les victimes de la mise à jour accidentelle devraient peut-être se réjouir que l'installation n'ait pas eu lieu.



HOTHARDWARE