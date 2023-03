Lancement de la mémoire de bureau Lexar ARES RGB DDR5 avec des kits jusqu'à 6000MHz.



Lexar dévoile son dernier kit mémoire DDR5 - la mémoire de bureau Lexar ARES RGB DDR5. Rejoignant la mémoire de bureau Lexar ARES DDR5 lancée précédemment, le modèle RGB n'offre pas seulement une illumination RGB esthétique mais aussi des vitesses de kit plus élevées allant de 5600MHz à 6000MHz.







Lexar est plutôt nouveau sur le marché de la mémoire de bureau orientée vers le jeu, avec la sortie de la mémoire Lexar ARES RGB DDR4 en janvier de l'année dernière. De plus, cela fait un an que Crucial a retiré sa gamme de mémoires Ballistix orientées vers le jeu et les kits Crucial Ballistix restants sur le marché vont bientôt se tarir - une excellente occasion pour d'autres marques comme Lexar de prendre le relais et de lancer leur propre gamme de produits de mémoire de bureau orientés vers le jeu. Aujourd'hui, la mémoire de bureau ARES RGB DDR5 complète la gamme de mémoires ARES DDR5 de Lexar, qui comprend à la fois des variantes non-RGB et RGB.



Communiqué de presse



Lexar, l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire flash, est heureux de présenter la mémoire de bureau DDR5 ARES RGB de Lexar. Spécialement conçue pour les jeux, cette mémoire DDR5 de nouvelle génération offre des performances supérieures avec des vitesses allant de 5600 MHz à 6000 MHz, et des timings rapides CL32-36-36-68 / CL34-38-38-76 (Intel XMP 3.0 et AMD EXPO). Un dissipateur thermique en aluminium de qualité supérieure maintient le système de jeu au frais pour des performances ultra-rapides.



La mémoire de bureau Lexar ARES RGB DDR5 est dotée d'un circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) qui permet un meilleur contrôle de l'alimentation et une meilleure distribution de l'énergie. Elle comprend également la fonction Lexar RGB Sync qui permet aux joueurs de personnaliser les LED RVB selon leur propre style.



" La mémoire de bureau DDR5 ARES RGB de Lexar offre les performances dont les joueurs ont besoin pour maîtriser les derniers jeux - et les titres à venir qui exigeront la vitesse et la capacité de la DDR5 ", a déclaré Joey Lopez, directeur du marketing de la marque. "Et en plus des performances, cette mémoire est également dotée de la fonction Lexar RGB Sync pour que les joueurs puissent jouer avec style."



La mémoire de bureau DDR5 Lexar ARES RGB sera disponible aux États-Unis au début du deuxième trimestre, dans un kit de 32 Go (2x16 Go) et est compatible avec les principales marques de cartes mères.



Caractéristiques principales de la mémoire de bureau Lexar ARES RGB DDR5



- Performances de jeu supérieures avec la mémoire DDR5 de nouvelle génération.

- Le système Lexar RGB Sync illumine le jeu.

- Le circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) intégré améliore l'efficacité énergétique.

- Dissipateur thermique en aluminium de première qualité pour une dissipation optimale de la chaleur.

- Conçu pour les dernières versions d'Intel XMP 3.0 et d'AMD EXPO.

- Garantie limitée à vie.



Vous pouvez trouver Lexar sur Amazon aux États-Unis et sur Amazon UK au Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur la mémoire de bureau DDR5 ARES RGB de Lexar, rendez-vous sur Lexar.com.



VORTEZ