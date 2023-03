NVIDIA publie les drivers R530 (531.18) avec RTX Video Super Resolution.







NVIDIA avait promis que les prochains pilotes GeForce Game Ready Driver (GRD) seraient publiés en février. Parole tenue même s'il a fallu attendre le dernier jour du mois ! NVIDIA vient en effet de mettre en ligne les drivers GeForce 531.18, premiers représentants de la branche R530 dont nous parlions encore hier.







Le RTX Video Super Resolution enfin disponible



Cette branche R530 contient essentiellement un changement majeur par rapport à la branche R525. Il s'agit de la fonction RTX Video Super Resolution qui permet de faire un peu comme le DLSS c'est à dire une mise à l'échelle d'une image en définition "standard" (par exemple du 1080p) vers une image en très haute résolution (typiquement en 4K) en utilisant un algorithme d'intelligence artificielle accéléré par les cœurs Tensor des cartes GeForce RTX.



La différence vient du fait que le DLSS s'applique à une image calculée par le GPU local lui-même et utilise une multitude de sources de données venant notamment du moteur 3D du jeu (vecteurs de déplacement, buffers de profondeur...) alors que le RTX Video Super Resolution se destine aux flux vidéo reçus en streaming depuis Internet et n'agit que sur le contenu vidéo. Ce streaming vidéo peut venir par exemple de plateformes en ligne telles que GeForce NOW, Twitch, YouTube ou encore Netflix même si NVIDIA explique que les modèles d'AI RTX VSR sont principalement exercés sur des jeux ! Les gains de qualité sur une vidéo classique (film, série...) ne sont donc pas certains...



Le RTX VSR permet donc d'offrir un gros gain de qualité d'image aux joueurs adaptes du cloud ou d'une manière générale à ceux qui suivent des parties de jeu en ligne sur ces plateformes tout en utilisant une bande passante réseau contenue.



RTX Video Super Resolution est immédiatement utilisable avec les GPU GeForce 30 Series (Ampere) et GeForce 40 Series (Ada Lovelace). La compatibilité avec les GPU GeForce 20 Series (Turing) sera possible grâce à un prochain pilote.



Seuls les navigateurs web basés sur Chromium sont compatibles avec RTX Video Super Resolution via l'interface ID3D11VideoProcessor de l'API Direct3D 11. Il s'agit de Google Chrome et de Microsoft Edge qui doivent être mis à jour dans leur dernière version, la 110 pour Chrome par exemple.



La fonction RTX Video Super Resolution est désactivée par défaut et peut être activée dans les paramètres Vidéo du panneau de configuration NVIDIA Control Panel (onglet Adjust Video Image Settings puis RTX Video Enhancement). Plusieurs niveaux de qualité sont proposés (de 1 à 4). Selon NVIDIA, l'ensemble des GPU GeForce RTX 30/40 peuvent à minima fonctionner avec le niveau de qualité 1. Seuls les GPU 3070/4070 et supérieurs sont capables d'utiliser le niveau 4. Plus le niveau de qualité est élevé plus l'image de la vidéo lue est précise et moins elle présente d'artéfacts mais cela consomme bien sûr plus de ressources GPU qui ne sont alors pas disponibles pour une autre application graphique éventuellement exécutée en parallèle.



Nous ne tarderons sans doute pas à voir de nombreux retours d'utilisateurs sur cette fonction RTX Video Super Resolution pour savoir si elle présente un réel intérêt qualitatif.



Support d'Atomic Heart et de THE FINALS











Pilote Game Ready oblige, deux nouveaux jeux sont supportés par ces drivers 531.18 à savoir le jeu d'action et de rôle Atomic Heart sorti la semaine dernière ainsi que le jeu de combat THE FINALS qui est pour le moment uniquement disponible en beta fermée. NVIDIA précise que ces deux titres sont compatibles avec le DLSS 3 des cartes graphiques GeForce 40 Series afin de proposer les meilleures performances possibles. Evidemment, les GPU GeForce 20 et 30 Series peuvent tirer partie du DLSS 2 dans ces deux jeux.



D'après NVIDIA, les performances d'Atomic Heart sont améliorées d'environ 60 % à 90 % suivant le GPU et suivant la résolution d'affichage. Par exemple, le DLSS 3 fait passer la cadence d'image de 81,1 FPS à 146 FPS à la résolution Ultra HD (4K) avec le GPU GeForce RTX 4080 et les réglages graphiques au maximum.



La fonction Reflex est également supportée par Atomic Heart et THE FINALS ce coup-ci pour réduire la latence d'affichage dans les jeux.



En ce qui concerne THE FINALS, outre le DLSS et Reflex, ce jeu supporte le mode RTX Global Illumination (RTXGI) c'est à dire une sorte de Ray Tracing optimisé qui effectue une illumination globale de la scène 3D avec un éclairage indirect des objets grâce aux rebonds que font les rayons lumineux (RT) basiques.



Nouveaux profils Optimal Playable Settings (OPS)



Toujours concernant les jeux, quelques nouveaux profils Optimal Playable Settings ont été ajoutés et peuvent être activés directement depuis le logiciel GeForce Experience.



- Atomic Heart,

- Company of Heroes 3,

- Hogwarts Legacy,

- PERISH,

- Sons Of The Forest,

- The Settlers : New Allies,

- Warlander.



Quelques autres améliorations et corrections



Parmi les autres améliorations des drivers GeForce 531.18, on note le support des API CUDA 12.1 et Vulkan 1.3.236, la mise à jour du pilote HD Audio (1.3.40.14) ou encore la suppression définitive de la fonctionnalité NVIDIA Frame Buffer Capture (NVFBC) qui était de toute façon dépréciée sous Windows 10 depuis 2019 par NVIDIA au profit d'autres méthodes de capture d'images comme les API Desktop Duplication API (DDA) et Windows.Graphics.Capture (WGC) de Microsoft.



On apprend aussi dans les notes de version la correction de plusieurs bugs par ces drivers 531.18 comme les plantages du jeu de course auto Forza Horizon 4 même si certains crashs persistent avec ce titre mais devraient être corrigés plus tard par le développeur du jeu. Signalons également la correction des soucis de stabilité de Call of Duty : Modern Warfare II et différents autres problèmes avec les logiciels Adobe comme Adobe Premiere Pro. A noter enfin l'ajout d'un profil Resizable Bar pour le jeu Dead Space.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 531.18 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



- Atomic Heart/Exclusive 4K GeForce RTX Gameplay Reveal : CLiquez ICI.

- Join THE FINALS Closed Beta : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS