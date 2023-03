Trust lance ses nouvelles manettes de jeu filaires et sans fil Muta Bluetooth.



rust Electronics Ltd, marque leader d'accessoires numériques, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le lancement de ses toutes nouvelles manettes de jeu Muta et Muta Wireless. Ces manettes, qui viennent enrichir le portefeuille de la société, offrent des caractéristiques attrayantes que tout joueur est sûr d'apprécier. Elles ont également été conçues dans un souci de durabilité, pour des jeux plus écologiques.







Alors que 2023 s'annonce comme une année passionnante pour l'industrie du jeu, les manettes Muta sont le premier des nombreux lancements de Trust cette année. Remplaçant les manettes actuelles Yula et Muta de Trust, cette nouvelle génération de manettes de jeu offre non seulement un design élégant et rafraîchi, mais aussi un design plus durable. Fabriquées à partir de 75 % de plastiques recyclés, les manettes Muta s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de Trust en faveur du développement durable, permettant aux joueurs d'adopter une configuration plus écologique.







La Muta Wireless est un bijou dans le portefeuille de Trust Gaming : les utilisateurs auront tellement de façons de profiter de leur appareil, avec trois façons de se connecter - via un récepteur USB 2,4 GHz, Bluetooth, ou un câble USB - et une compatibilité avec les PC, ordinateurs portables, Android, iOS, Nintendo Switch, et plus encore. Sa fonction sans fil permet une liberté de mouvement ; tandis qu'une batterie intégrée rechargeable signifie que le jeu ne doit jamais s'arrêter, même en charge. En outre, un capteur de mouvement Nintendo Switch signifie que les joueurs peuvent expérimenter des jeux compatibles avec le contrôle de mouvement comme jamais auparavant.







Les versions sans fil et filaire sont également dotées d'un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires pour créer une expérience de jeu plus agréable :



- Des gâchettes sensibles à la pression pour un contrôle plus précis et exact dans les jeux.

- Caches interchangeables pour le D-pad afin que les utilisateurs puissent personnaliser leur manette de jeu.

- Un retour de vibration adaptable et réaliste pour une expérience de jeu totalement immersive.

- Un câble extra-long de 3 m pour la recharge (sans fil) et la fonction Plug & Play (filaire).

- 15 boutons réactifs, 2 joysticks analogiques et un D-pad à 8 directions.











Disponibilité et Prix



Elle est disponible sur AMAZON pour un prix de : 45.90 euros.



TECHPOWERUP