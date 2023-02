JONSBO propose le boîtier PC mini-tour TK1 avec panneau en verre en forme de U.



Le TK-1 est conçu avec un panneau en verre trempé en forme de U sur le panneau latéral pour mettre en valeur l'intérieur du boîtier, qui est disponible en noir et en blanc. Sa conception à double chambre permet de minimiser l'exposition de l'unité d'alimentation, du stockage et des câbles.











JONSBO a annoncé la sortie de son dernier boîtier mini-tour pour PC, le TK-1. Le TK-1 dispose d'un large système de ventilation avec quatre ventilateurs de 120 mm qui aspirent l'air par le bas et l'évacuent par le haut, offrant ainsi des performances de refroidissement élevées malgré sa taille compacte. La baie de lecteur comprend une baie shadow 2,5/3,5 pouces x 1, et une baie shadow 3,5 pouces x 1, tandis que l'emplacement d'extension comprend quatre étages. Le TK-1 prend en charge une carte graphique d'une longueur maximale de 280 mm, un refroidisseur de CPU d'une hauteur totale de 165 mm et un bloc d'alimentation d'une profondeur de 220 mm.











En outre, le TK-1 comprend un port USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1, un port USB 3.0 x 1 et une borne audio/microphone x 1. Les dimensions du boîtier sont de 299 mm en largeur, 310 mm en profondeur, 345 mm en hauteur et un poids de 5,9 kg. Il prend en charge les facteurs de forme MicroATX et Mini-ITX. Avec son design élégant et son refroidissement haute performance, le TK-1 est un excellent choix pour les passionnés d'informatique à la recherche d'un nouveau boîtier de PC mini-tour.



Pas de date ni de prix pour le moment.



