MSI annonce le MEG 342C QD-OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz.



MSI, le premier fabricant mondial de véritable matériel de jeu, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Depuis la première fuite du MEG 342C QD-OLED en 2022, MSI n'a cessé de peaufiner chaque aspect du produit pour une meilleure expérience de jeu. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que notre MEG 342C QD-OLED est enfin prêt.







Le panneau QD-OLED de 34 pouces est une incroyable combinaison de la technologie Quantum Dot et du panneau OLED qui offre la meilleure qualité d'image avec un contrôle parfait de l'éclairage des pixels qui présente une véritable scène noire. La luminosité de pointe HDR est portée à 1000 nits, ce qui lui permet d'obtenir le certificat VESA DisplayHDR True Black 400. Il offre une expérience de jeu immersive ultime avec un temps de réponse ultra rapide de 0,1 ms et une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz.







La performance des couleurs est encore améliorée par la technologie des points quantiques, contrairement aux autres moniteurs OLED. Le volume des couleurs atteint 97,8 % en Adobe RGB, 99,3 % en DCI-P3 et 139,1 % en sRGB avec les couleurs les plus vives en mode Premium Color par défaut. En mode professionnel avec une valeur DELTA E inférieure à 2, les couleurs de l'écran sont étonnantes et précises pour une meilleure expérience dans les jeux, le visionnage de vidéos, etc.







MSI, en tant que marque leader du secteur, ne cesse de s'améliorer et de se remettre en question dans la conception des moniteurs de jeu. La SpectrumBar, unique en son genre, n'est pas seulement une barre lumineuse qui prend en charge les effets d'éclairage RVB grâce à la fonction Mystic light, mais elle dispose également d'une nouvelle fonction Glow Sync qui permet à la barre lumineuse de se synchroniser automatiquement avec le contenu affiché.







La Gaming Intelligence de MSI et la fonction OLED Care sont les meilleurs exemples de la forte intégration entre le matériel et le logiciel. Grâce à l'IA, vous aurez toujours une longueur d'avance sur vos adversaires et réduirez les risques de brûlure des OLED.



Le MEG 342C QD-OLED a également offert de nombreux ports d'entrée/sortie aux joueurs qui aiment utiliser KVM pour contrôler plusieurs appareils grâce à des hubs USB intégrés et charger des appareils intelligents avec des ports USB Type-C (Power Delivery jusqu'à 65 W) et 4 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A. Il est équipé de 2 ports HDMI supportant 3440 x 1440 @ 175 Hz comme spécifié dans HDMI 2.1 et est compatible avec la dernière génération de consoles.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



La date disponible varie selon les régions, veuillez donc contacter votre chaîne locale pour plus d'informations. La première date d'expédition prévue est le début du mois de mars 2023. Pas de prix pour le moment.



