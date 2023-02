GELID annonce les refroidisseurs de CPU de la série Liquid AIO.



GELID Solutions dévoile le nouveau refroidisseur de CPU GELID Liquid 240 Ultimate AIO, un produit de la gamme GELID Solutions GAMER. Le GELID Liquid 240 est la quintessence des technologies supérieures de refroidissement liquide. Des performances de refroidissement ultimes sont fournies par son radiateur haute densité de première classe, relié à deux ventilateurs silencieux de 120 mm (contrôle Smart ARGB PWM) et à une pompe à eau de première classe, les besoins modernes les plus exigeants étant pris en charge par le refroidissement intégré.















La pompe à eau à faible bruit comprend un affichage de la température. De plus, les 2 ventilateurs ARGB PWM fournissent 750-1800 RPM et un faible niveau de bruit à 29.6dBA, AIO240 est le chef-d'œuvre des technologies de refroidissement liquide de pointe. Le refroidissement tout-en-un gère les dernières exigences, même le plus puissant CPU LGA 1700 d'Intel( ) et AM5 d'AMD, un refroidisseur d'eau CPU All-in-One réellement multi compatible. La prise en charge d'un TDP supérieur à 240 W fait du GELID Liquid 240 une solution de refroidissement de CPU AIO surpuissante pour les joueurs professionnels et les overclockers.







GELID Solutions offre une garantie limitée de 5 ans. "Améliorez votre console de jeu avec un nouveau système de refroidissement liquide RGB", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd. Le GELID Liquid 240 a un prix de : 85 euros.



TECHPOWERUP