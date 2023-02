Je teste la configuration minimum PC de Crysis et j'essaie de trouver la mienne en testant plusieurs configurations !



Ce jeu a vraiment été un souffre douleur pour la plupart des PC de cette époque. Il était effectivement difficile de trouver le bon compromis pour pouvoir jouer correctement, sans lags. De plus la configuration minimale recquise n'était peut-être pas la bonne...







Pour regarder la vidéo : Cliquez ICI.



N'oubliez pas que vous pouvez toujours participer au setup rétro des abonnés.



Boite mail (PC rétro des abonnés), Discord et réseaux sociaux : Cliquez ICI.



HARDWARE ARCHIVE