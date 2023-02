TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte mère : La MSI MEG Z790 ACE.







À la fin de l'année 2022, Intel a lancé la 13e génération de processeurs Core, dont le nom de code est Raptor Lake, compatible avec le socket Z690/B660 et LGA 1700 existant. La plupart des rafraîchissements de CPU de milieu de cycle s'accompagnent souvent de nouvelles cartes mères et de nouveaux chipsets. Cela donne aux fabricants de cartes mères l'occasion d'ajouter de nouvelles technologies et fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles auparavant. Bien que rien de nouveau n'ait été introduit qui n'était pas déjà présent dans la gamme Intel Z690, le chipset Z790 offre des ports USB haute vitesse supplémentaires, des voies PCIe et une meilleure prise en charge globale de la mémoire par rapport à son prédécesseur.



MSI s'est préparé en proposant de nombreux renouvellements de produits, du MAG PRO B760 d'entrée de gamme au MEG Z790 Godlike, le produit phare. La convention d'appellation MEG désigne la ligne de cartes mères AMD et Intel de milieu et haut de gamme de MSI. Offrant généralement des performances accrues par rapport à la série MPG, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires haut de gamme, la gamme MEG comprend généralement trois modèles : Unify, Ace et Godlike. La MEG Z790 ACE de MSI se situe au milieu de la famille MEG et s'adresse aux consommateurs qui veulent le meilleur de la plate-forme, mais elle est dépassée par la carte mère phare MEG Godlike de MSI.







Aujourd'hui, nous examinons la MEG Z790 ACE de MSI. Utilisant le nouveau chipset Intel Z790, cette carte mère dispose d'une configuration 24+1+2 VRM (105 A) qui donne au mot overkill un nouveau niveau de signification. Dotée de PCIe 5.0 pour les futures cartes graphiques et de DDR5, l'ACE en cache encore plus sous ses dissipateurs thermiques noirs, avec cinq sockets M.2 permettant un stockage massif et de grands projets créatifs ou de vastes bibliothèques de jeux. Il offre également un double réseau local 2.5G, WiFi 6E et Thunderbolt 4 pour ceux qui ont besoin de transférer des données rapidement. Il y a beaucoup de choses à couvrir dans cette revue, alors regardons de plus près le MEG Z790 ACE de MSI.



Voici la fiche technique :









Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP