IIYAMA nous propose un nouvel écran PC : Le G-MASTER GB2730QSU-B5 Silver Crow.



Silver Crow - Entrez dans une nouvelle dimension



Le G-MASTER GB2730QSU, moniteur 27" connu sous le nom de SILVER CROW, vous ouvre la porte vers de nouvelles expériences dans vos jeux . Avec sa résolution de 2560x1440 points offrant 77 % plus d'espace d’affichage que sur un moniteur Full HD (1920x1080 points), Le SILVER CROW propose des détails les plus fins et affiche des images d’une parfaite clarté. Rien ne détournera plus votre attention. Les fonctions de réduction de la lumière bleu et de scintillement permettent à vos yeux d’avoir un bouclier garantissant une meilleure protection. Armés de la technologie « FreeSync » et d’ un temps de réponse de 1 ms, le Silver Crow est prêt à vous accompagner dans les batailles les plus difficiles, ne laissant rien au hasard- Votre destiné dans vos jeux reste dans vos seules mains.























WQHD



Avec une résolution WQHD de 2560x1440 offrant 77 % d'espace supplémentaire par rapport à la résolution standard Full HD de 1920x1080, rien ne pourra détourner votre attention.



Technologie FreeSync



La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images des jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide a n'importe quelle vitesse virtuelle.



Haut-parleurs et écouteurs



Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !



Modes de jeux prédéfinis et personnalisés



Faites-les à votre façon ! Choisissez l'un des modes de jeux prédéfinis ( y compris FPS et stratégie) ou définissez et mémorisez vos propres réglages.



Black Tuner



Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité et les niveaux de noir avec la fonction "Black Tuner", donnant des performances extraordinaires dans les images sombres et permettant donc d'identifier un ennemi plus rapidement.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 02 mars 2023. Le prix sera de : 259.90 euros.



IIYAMA