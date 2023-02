G.SKILL annonce la compétition OC World Cup 2023 avec une cagnotte totale de 40 000 dollars américains..



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, la première marque mondiale de mémoire d'overclocking et de composants pour PC, est heureuse d'annoncer le retour de la 7ème édition annuelle de la Coupe du monde d'overclocking 2023, après une interruption de 3 ans. La compétition d'overclocking extrême G.SKILL OC World Cup commencera par la phase de qualification en ligne, qui se tiendra du 1er mars 2023 au 5 avril 2023 sur hwbot.org. Ensuite, les 9 meilleurs overclockers de l'étape de qualification en ligne deviendront des finalistes, qui seront qualifiés pour rejoindre la compétition en direct sur le stand G.SKILL pendant la semaine du Computex 2023, du 30 mai 2023 au 2 juin 2023, et se disputeront une partie de la cagnotte totale de 40 000 dollars américains, le titre de OC Champion permettant de remporter 10 000 dollars américains !











Avec la participation des meilleurs overclockers extrêmes du monde entier et des règles soigneusement élaborées pour tester les capacités de chaque overclocker, la G.SKILL OC World Cup est considérée comme l'une des compétitions d'overclocking les plus difficiles par les overclockers professionnels. La G.SKILL OC World Cup se compose de trois tours : Les qualifications en ligne, les qualifications en direct et la grande finale. Les 9 meilleurs overclockers de la qualification en ligne pourront participer à la phase de qualification en direct pendant la semaine du Computex 2023 sur le stand G.SKILL, et les 3 meilleurs overclockers de la phase de qualification en direct se disputeront le titre de champion d'OC lors de la grande finale.











Étape de qualification en ligne



L'étape de qualification en ligne sera hébergée sur hwbot.org entre le 1er mars 2023 et le 5 avril 2023. Cette étape est ouverte à tous les overclockers du monde entier. Les participants doivent utiliser des kits de mémoire G.SKILL et les plates-formes Intel désignées pour soumettre des résultats dans 4 catégories d'overclocking qui testent les compétences de chaque overclocker : Fréquence mémoire la plus élevée, Cinebench R15, Y-Cruncher - Pi-2.5b, et SuperPi 32M. Pour plus de détails sur l'événement et le règlement, ainsi que pour participer à l'étape de qualification en ligne de l'OC World Cup 2023, veuillez consulter la page Web de la compétition.



L'événement d'overclocking extrême le plus attendu de l'année



- Qualification en ligne : Du 1er mars 2023 au 5 avril 2023,

- Qualifications en direct : Du 30 mai 2023 au 1er juin 2023,

- Grande finale : 2 juin 2023.



Cagnotte totale de 40 000 dollars américains



Depuis plus d'une décennie, G.SKILL s'implique dans la communauté de l'overclocking. Afin de redonner à la communauté de l'overclocking extrême, G.SKILL augmente le total des prix en espèces à 40 000 USD pour l'OC World Cup 2023, une augmentation substantielle par rapport aux 25 000 USD de 2019 et l'un des plus grands totaux de prix en espèces parmi les événements de compétition OC. Et comme le veut la tradition de la compétition OC World Cup, le champion OC de la grande finale remportera l'énorme grand prix de 10 000 USD, soit la plus grande somme d'argent en espèces de la communauté de l'overclocking.



Répartition des prix de la 7e édition annuelle de l'OC World Cup 2023



- Champion du CO : 10 000 Dollars,

- 2e place : 6 500 Dollars,

- 3ᵉ place : 5 000 Dollars,

- 4ᵉ place : 4 200 Dollars,

- 5e place : 3 400 Dollars,

- 6e place : 3 000 Dollars,

- 7e place : 2 800 Dollars,

- 8ᵉ place : 2 600 Dollars,

- 9ᵉ place : 2 500 Dollars.



En outre, chacun des 9 meilleurs overclockers du tournoi qualificatif en ligne recevra un kit de mémoire DDR5-7800 de 32 Go (16 Go x2).



Enfin, 3 participants chanceux qui auront franchi toutes les étapes de la compétition qualificative en ligne seront sélectionnés au hasard pour gagner un kit de mémoire DDR5-7200 de 32 Go (16 Go x2).



Pour plus d'informations, visitez cette page.



