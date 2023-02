Nouveau firmware pour la webcam Elgato Facecam Pro.







Trois mois après la sortie de la Facecam Pro (référence 10WAB9901), première webcam supportant la capture 4K à 60 FPS, Elgato propose une importante mise à jour de son firmware qui permet d'améliorer plusieurs points.







Ce nouveau firmware 0.06.1725 améliore en effet la précision générale des couleurs et en particulier du violet et du rouge. Elgato indique également que l'algorithme qui gère la mise au point automatique (autofocus) a été amélioré lorsque le sujet se trouve à certaines distances de la webcam.



Pour finir, ce firmware 0.06.1725 applique correctement les valeurs de vitesse d'obturation et de sensibilité ISO lors de l'utilisation de l'exposition automatique et de l'anti-scintillement 50 Hz.



La mise à jour du firmware de la webcam Elgato Facecam Pro se fait simplement grâce à l'application Camera Hub dont la version 1.5.2 a été publiée pour l'occasion. Il faut pour cela se rendre dans les paramètres de la webcam puis cliquer sur le bouton Update Firmware.



Pour ce qui est de la webcam Facecam première du nom (10WAA9901), son firmware avait été mis à jour en version 4.09 en décembre 2022 afin d'ajouter le support du format MJPEG ce qui peut être utile pour consommer moins de bande passante USB et pour une meilleure compatibilité avec les logiciels qui ne prennent pas en charge la vidéo décompressée.



Téléchargement



- Application Elgato Camera Hub 1.5.2.905 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



