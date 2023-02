Une mystérieuse carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 avec double emplacement et refroidisseur de type Blower a été découverte.



Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 avec un facteur de forme à deux fentes et un refroidisseur de type soufflant a été repérée.







La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090, dotée d'un refroidisseur de type Blower, se présente sous la forme d'une carte à deux emplacements beaucoup plus pratique



Les cartes graphiques de type Blower ne sont pas standard sur le marché, surtout pour les jeux. NVIDIA a été l'un des précurseurs sur le marché des GPU à adopter ce design il y a plusieurs années, mais l'intention était d'offrir un moyen efficace de garder la carte graphique au frais pendant le jeu. Cependant, ce design a rapidement été remplacé par des ventilateurs de type Axial qui offraient un bien meilleur potentiel de refroidissement avec un rendement sonore plus faible et également moins de bruit.



















La plupart des AIB se sont ensuite tournés vers le lancement de cartes graphiques équipées de refroidisseurs traditionnels de type blowert avec des noms fantaisistes tels que les modèles "Turbo" de Gigabyte. Ceux-ci ont été conçus pour des utilisateurs de niche qui avaient besoin d'économiser de l'espace et d'incorporer plusieurs cartes dans leurs systèmes. Aujourd'hui, avec des cartes graphiques nécessitant une solution de refroidissement plus avancée en raison de la puissance et des températures élevées qu'elles produisent, il est rare de trouver un ancien modèle comme celui-ci. Pourtant, on en a trouvé un en Asie utilisant le PCB Gigabyte.



MEGAsizeGPU a d'abord repéré la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 Blower et a fourni des images et une fiche technique offrant beaucoup plus de détails.







Plusieurs cartes graphiques de style blower étaient utilisées dans la recherche et les stations de travail comme remplacement abordable des cartes graphiques RTX Quadro plus coûteuses. Lorsque NVIDIA a constaté que les entreprises et autres organisations remplaçaient les offres plus coûteuses par des cartes graphiques de style blower de qualité grand public avec la même architecture de silicium et de GPU, la société a commencé à arrêter la fabrication de ces cartes graphiques. La société a également modifié la fonctionnalité des cartes graphiques plus récentes, obligeant les entreprises et autres à payer le prix fort pour une technologie plus rapide et plus avancée.



La carte mystérieuse trouvée par MEGAsizeGPU partage les mêmes conceptions de carte que la carte graphique grand public NVIDIA GeForce RTX 4090, offrant une solution de refroidissement par ventilateur à double fente. Le site VideoCardz note que le design du GPU est très probablement calqué sur celui de la carte graphique GeForce RTX 4090 WindForce. Les images montrent qu'il offre la connexion d'alimentation à 16 broches que l'on retrouve sur de nombreux GPU RTX 4090, et les spécifications nous permettent de voir la puissance prévue de cette carte graphique inconnue.







La fiche technique montre que le GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 est doté de 16 384 cœurs avec 512 cœurs Tensor et 128 cœurs de ray tracing (RT). L'horloge centrale est de 2520 MHz et la mémoire GDDR6X de 24 Go. L'interface mémoire est de 384 bits et offre une résolution maximale de 7680 x 4320.



Un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 similaire a été repéré il y a quelque temps, avec un refroidisseur similaire à 2 fentes et de type soufflant. La carte a fonctionné à une température de 78C pour le GPU avec des températures de points chauds autour de 80C tandis que les températures de la mémoire tournaient autour de 98C tandis que les ventilateurs tournaient à une vitesse de 5200 RPM. De telles températures sont attendues puisque les modèles de jeu nécessitent des dissipateurs à trois ou même quatre fentes avec des refroidisseurs à trois ventilateurs, mais ce n'est pas le cas ici.







Il est possible que cette carte ne soit pas fabriquée par Gigabyte mais qu'elle utilise le PCB fabriqué par la société. Certaines entreprises suppriment toute implication dans les pièces qu'elles "empruntent" pour créer des modèles personnalisés à vendre. C'est pourquoi des cartes graphiques sont trouvées en ligne et vendues par des sociétés inconnues utilisant des conceptions évidentes de fabricants plus importants, tels que Gigabyte.



WCCFTECH VIDEOCARDZ