Cooler Master lance les chaises de jeu Caliber E1, Caliber R3 et Caliber X2.



Cooler Master a annoncé aujourd'hui trois chaises de jeu dans sa gamme pour 2023 - Caliber E1, R3, et X2. Chacune de ces chaises possède son propre ensemble de caractéristiques qui répondent à différents besoins et budgets.







Cooler Master Caliber X2



Le Caliber X2 est le fauteuil de jeu haut de gamme de Cooler Master, offrant une gamme de caractéristiques haut de gamme et un confort amélioré. Il est plus grand que les modèles précédents, avec une base de siège plus épaisse de 1,5 cm et une mousse à mémoire de forme ultra-douce qui s'adapte dynamiquement à votre corps. Le fauteuil dispose également d'accoudoirs 4D, qui permettent de se soulever, de pivoter, d'effectuer des panoramiques vers l'avant et sur les côtés, et de glisser sans effort sur n'importe quel sol grâce aux roulettes silencieuses de 75 mm de qualité supérieure. La construction haut de gamme du Caliber X2 utilise une mousse moulée à froid unibody et une structure en acier pour une meilleure conservation de la forme et un confort durable. De plus, le fauteuil est équipé d'un appui-tête et d'un support lombaire réglables pour une meilleure ergonomie pour tous les utilisateurs.



Cooler Master Caliber R3



Le Caliber R3 s'appuie sur l'héritage du R2. Il est doté d'un appui-tête et d'un soutien lombaire améliorés, d'une mousse à mémoire de forme ultra-douce qui épouse dynamiquement votre corps et d'une base de siège plus épaisse de 1,5 cm que le modèle précédent. Le Caliber R3 utilise également une conception structurelle en acier de pointe pour des années d'utilisation et est équipé d'accoudoirs 2D améliorés et d'un vérin à gaz réglable en hauteur. La chaise est conçue pour un confort et un style améliorés, en utilisant des matériaux de première qualité et un design ergonomique qui est parfait pour de longues heures de travail ou de jeu.



Cooler Master Caliber E1



La Caliber E1 est la chaise de jeu de Cooler Master qui offre de nombreuses caractéristiques ergonomiques à un prix d'entrée plus bas. La chaise est dotée d'un matériau PU respirant pour un confort maximal pour tous les types de corps, et d'un design ergonomique avec un dossier inclinable et un vérin à gaz réglable en hauteur. Malgré son prix plus bas, le Caliber E1 offre toujours un niveau de confort élevé, avec le matériau PU respirant qui vous permet de vous sentir frais et plein d'énergie à tout moment.



" Chez Cooler Master, nous croyons qu'il faut offrir les meilleures expériences de jeu, et cela commence par le confort. Nos chaises de jeu sont conçues pour offrir aux joueurs un maximum de soutien, de possibilités de réglage et de style, afin qu'ils puissent rester concentrés et donner le meilleur d'eux-mêmes pendant des heures ", déclare Jimmy Sha, PDG de Cooler Master. "Nous sommes fiers d'être à la pointe de l'innovation dans le secteur des chaises de jeu, et nous nous engageons à fournir à nos clients l'installation de jeu ultime."



Prix et disponibilité



Les nouveaux fauteuils de jeu Cooler Master Caliber sont maintenant disponibles en Amérique du Nord via la boutique Amazon de Cooler Master, et seront disponibles dans d'autres régions à une date ultérieure.



- Cooler Master Caliber X2 : 369.99 Dollars sur Amazon US

- Cooler Master Caliber R3 : 249.99 Dollars sur Amazon US

- Cooler Master Caliber E1 : 189.99 Dollars sur Amazon US



Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens des produits ci-dessous :



Cooler Master Caliber X2 : https://www.coolermaster.com/catalog/setup/chairs/caliber-x2/

Cooler Master Caliber R3 : https://www.coolermaster.com/catalog/setup/chairs/caliber-r3/

Cooler Master Caliber E1 : https://www.coolermaster.com/catalog/setup/chairs/caliber-e1/



