Alphacool lance une combinaison de pompes Core Distro Plate VPP.



La nouvelle association de deux points forts du design ! Alphacool présente les Core Distro Plates maintenant en combinaison avec la pompe VPP Apex. Cette configuration ne devrait pas manquer dans n'importe quel système de refroidissement par eau personnalisé orienté vers la performance dans lequel le CPU et la ou les cartes graphiques doivent être refroidis simultanément. La Distro Plate simplifie grandement la planification, la construction et la maintenance de boucles d'eau complexes. Elle dispose non seulement d'un réservoir intégré, mais aussi d'une pompe VPP Apex intégrée. Grâce à la disposition des raccords G1/4", les trajets de tuyaux compliqués et confus font partie du passé.











Les raccords G1/4" en laiton chromé constituent un élément stylé et élégant de la plaque Core Distro. Les raccords, qui sont encastrés dans l'acrylique et équipés d'un joint torique, sont absolument étanches et renforcent l'aspect clair et fonctionnel de la série Alphacool Core Design. En ne vissant pas les raccords directement dans l'acrylique, on évite les fissures et les fuites qui en résultent. La plaque de distribution Alphacool est fabriquée en acrylique de haute qualité, ce qui permet de voir clairement le liquide de refroidissement et de bénéficier d'un éclairage brillant grâce à l'éclairage aRGB intégré et adressable numériquement.







La pompe intégrée VPP Apex s'appuie sur un arbre en céramique à fonctionnement régulier. Les bobines du moteur ont été déplacées de l'intérieur vers l'extérieur. Ces modifications ont permis d'éviter les vibrations, si bien que la pompe fonctionne de manière stable et régulière. Un effet secondaire positif est que la consommation d'énergie a été presque réduite de moitié par rapport aux pompes similaires sur le marché. Toute la gamme de vitesse de la pompe est contrôlée et lue par le connecteur du ventilateur à 4 broches. La pompe VPP Apex est équipée d'un connecteur SATA pour l'alimentation électrique.







Avec l'aide du kit de montage Core Push inclus, la Distro Plate peut être facilement montée sur un radiateur ou sur le panneau du boîtier. Cela garantit un positionnement stable ainsi qu'un démontage facile pour les projets de maintenance ou d'expansion. La plaque de distribution Core est désormais disponible dans la boutique en ligne Alphacool en version 240 mm ou 360 mm, avec un positionnement à gauche ou à droite du sommet de la pompe.







Plaque Distro Core 240 gauche avec pompe VPP :



- Dimensions : (Lxlxh) 240x125x42 mm,

- Volume : 164 ml,

- Filetages : 8x filetage intérieur G1/4" / 1x port de drainage,

- Quantité de LEDs numériques aRGB : 12.



Core Distro Plate 240 Right avec pompe VPP :



- Dimensions : (L x l x H) 240 x 125 x 42 mm,

- Volume : 164 ml,

- Filetages : 8x filetage intérieur G1/4"/1x port de drainage,

- Quantité de LEDs numériques aRGB : 12.



Core Distro Plate 360 Left avec pompe VPP :



- Dimensions : (L×lxH) 360x125x42 mm,

- Volume : 309ml,

- Filetages : 10x filetage intérieur G1/4"/1x port de vidange,

- Quantité de LEDs numériques aRGB : 18.



Core Distro Plate 360 Right avec pompe VPP :



- Dimensions : (LxlxH) 360x125x42 mm,

- Volume : 309 ml,

- Filetages : 10x filetage intérieur G1/4"/1x port de vidange,

- Quantité de LEDs numériques aRGB : 18.



Caractéristiques de la pompe :



- Matériau du boîtier de la pompe : aluminium,

- Autres matériaux : matériau synthétique et céramique,

- Plage de vitesse : 2500-4500 RPM via 4-Pin PWM,

- Hauteur de pompage maximale : 4,25 m,

- Débit maximal : 340L/h,

- Tension de fonctionnement : 8-13 V DC (SATA Power Management).



TECHPOWERUP