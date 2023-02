Resident Evil 4 Remake - Tout ce que vous devez savoir sur le Magnum Opus modernisé de Capcom.



Un remake de Resident Evil 4 est un projet dont les fans ont longtemps rêvé et, à un certain niveau, redouté. Évidemment, la perspective d'un nouveau Resident Evil 4 est une chose excitante, mais comment améliorer l'un des meilleurs jeux de tous les temps ? Un jeu qui reste relativement frais et jouable 20 ans plus tard ? Eh bien, Capcom s'y essaie, puisque le remake de Resident Evil 4 sera lancé en 24 mars 2023.







Comme pour tous les REmakes récents de Capcom, ils reconstruisent Resident Evil 4 à partir de zéro, mais ils semblent rester assez fidèles au ton et à l'esprit de l'original. En quoi le jeu change-t-il et les fans auront-ils encore de la place dans leur inventaire pour cette réimagination ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le remake de Resident Evil 4...







Plates-formes



- PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5.



Éditeur



- Capcom.



Développeur



- Capcom.



Prix attendu



- 59.99 Dollars.



Date de sortie prévue



- 24 mars 2023.



Cadre et histoire



Attendez, vous ne savez pas ce qui se passe dans Resident Evil 4 ? Eh bien, pour les rares d'entre vous qui sortent tout juste des cavernes après 20 ans, RE4 s'écarte de la saga habituelle Raccoon City/Umbrella, en se concentrant sur Leon Kennedy qui se lance dans une mission pour sauver la fille du président américain, Ashley, d'un mystérieux culte qui a envahi un petit village espagnol. Les habitants du village sont infectés par un parasite qui contrôle l'esprit, connu sous le nom de Las Plagas, qui peut être utilisé comme arme. Deux fantômes du passé de Leon - Jack Krauser, un ancien camarade des forces spéciales, et Ada Wong, sa mystérieuse amoureuse - sont également présents dans le village pour poursuivre des intérêts inavoués.



Capcom a déclaré vouloir moderniser l'histoire de Resident Evil 4 en y ajoutant un peu plus de personnages dramatiques. Il semblerait également que certains personnages secondaires, comme Ada Wong, auront des rôles plus importants. Cela dit, pour l'essentiel, attendez-vous à ce que Capcom s'en tienne à des éléments d'intrigue familiers.







Comment Resident Evil 4 peut-il rester le même ?



Capcom ne cherche pas à réparer ce qui n'est pas cassé avec Resident Evil 4. Le jeu prend une fois de plus la forme d'un jeu de tir à la troisième personne, où Leon doit affronter des foules d'ennemis possédés. La sensation de film d'action à grand spectacle du jeu semble être largement intacte, avec Leon donnant des coups de pied tournants aux ennemis et parant les attaques à la tronçonneuse tout en lançant des blagues. Même les personnages excentriques, comme le petit tyran Ramon Salazar, et les sections moins populaires, comme les derniers chapitres de l'île, ont été retenus. Il semble que Capcom fasse de son mieux pour éviter une répétition du remake de Resident Evil 3, qui avait été critiqué pour avoir coupé du contenu. Cette fois, tout va dans le pot.







En quoi le jeu change-t-il ?



Bien sûr, il s'agit toujours d'un remake, donc les choses changent. En plus de l'énorme amélioration de la qualité visuelle et de l'accent mis sur le développement des personnages, Capcom ouvre quelque peu la conception des niveaux de Resident Evil 4. La furtivité sera une option plus importante cette fois-ci, avec des chemins supplémentaires à travers les niveaux pour accommoder les types sournois. De nouvelles quêtes secondaires émises par le Marchand encourageront une plus grande exploration de ces niveaux redessinés. Ashley sera également une partenaire à part entière de Leon, l'aidant à surmonter les obstacles et à combattre les ennemis, même si vous devrez toujours veiller sur elle (elle n'est pas invincible comme Ellie dans The Last of Us).



En ce qui concerne les mécanismes de jeu, le grand changement est que les événements à temps rapide, qui étaient si importants dans le premier Resident Evil 4, ont pratiquement disparu. Ils ont été remplacés par un nouveau système de parade, qui permettra aux joueurs de mieux contrôler leur réaction aux événements. Oui, le fameux combat au couteau de Krauser est toujours présent dans le jeu, mais il sera désormais conçu autour de ce système de parade (vous pouvez avoir un aperçu de ce combat dans la dernière bande-annonce du remake de RE4, ci-dessous).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Quelle est la configuration requise pour le PC ?



Grâce au RE Engine bien optimisé, la configuration requise pour Resident Evil 4 n'est pas trop exigeante (elle est essentiellement identique à celle de RE Village).



Minimum



- Requiert un processeur et un système d'exploitation 64 bits,

- Système d'exploitation : Windows 10 (64 bits),

- Processeur : AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500,

- Mémoire : 8 Go de RAM,

- Carte graphique : AMD Radeon RX 560 avec 4 Go de VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti avec 4 Go de VRAM,

- DirectX : Version 12,

- Réseau : Connexion Internet à large bande,

- Remarques supplémentaires : Performances estimées à 1080p/60fps.



Recommandé



- Requiert un processeur et un système d'exploitation 64 bits,

- Système d'exploitation : Windows 10 (64 bits),

- Processeur : AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700,

- Mémoire : 16 Go de RAM,

- Carte graphique : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070,

- DirectX : Version 12,

- Réseau : Connexion Internet à large bande,

- Notes supplémentaires : Performances estimées : 1080p/60fps.



Configuration requise pour le ray tracing



- AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2070 requis pour la prise en charge du ray tracing.



Y aura-t-il une version VR ?



Oui, Capcom a annoncé avoir commencé le développement d'un mode VR pour Resident Evil 4, mais il ne sera pas disponible au lancement.



Le mode Mercenaires revient-il ?



Oui, le mode Mercenaires revient, mais comme la RV, il ne sera pas disponible au lancement.







Prix et éditions spéciales



L'édition standard de Resident Evil 4 vous coûtera 60 $. Une édition Deluxe à 70 $ est également disponible, qui comprend une variété de cosmétiques et d'éléments bonus supplémentaires.



Contenu de l'édition Deluxe de Resident Evil 4 :



- Attaché-case : 'Gold,

- Attaché-case : 'Classic,

- Breloque : 'Munitions pour armes de poing,

- Breloque : 'Herbe verte,

- Costumes Leon & Ashley : 'Casual,

- Costumes Leon & Ashley : 'Romantique' (en anglais),

- Leon Costume & Filtre : 'Hero' (héros),

- Leon Costume & Filtre : 'Villain' (méchant),

- Accessoire pour Leon : " Lunettes de soleil (sportives) ",

- Arme de luxe : 'Sentinel Nine' (Sentinel Nine),

- Arme de luxe : " Secoueur de crâne ",

- Mini bande-son,

- Version originale Échange de bande sonore,

- Carte au trésor : Expansion.



Puis-je essayer avant d'acheter ?



Resident Evil 4 disposera d'une démo limitée dans le temps avant son lancement, mais Capcom n'a pas encore précisé de date de sortie.



