TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau boitier PC : L'Antec P20C.







L'Antec P20C que nous examinons ici présente un châssis subtil destiné à séduire les utilisateurs plus professionnels qui se soucient surtout de la fonctionnalité, avec un look épuré qui ne distrait pas trop dans un cadre professionnel. Dans cette optique, il est logique que ce boîtier fasse partie de la série P. Même avec moins de bling-bling et un manque d'ARGB, Antec réussit à faire en sorte que le boîtier ait un bon look, marchant sur une fine ligne de design entre les visuels discrets et les visuels excessifs.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



