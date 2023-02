SAMSUNG nous propose un nouvel écran PC : L'Odyssey G5 C34G55TWWP.



Partez à la conquête de succès futurs avec l'écran gaming Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP ! Offrant des performances élevées, une immersion supérieure et un confort permanent, ce modèle vous assurera des conditions rêvées pour atteindre les sommets dans vos jeux préférés.



















Une immersion parfaite



Un écran incurvé 1000R qui s'adapte parfaitement au champ de vision pour une expérience immersive.



Une résolution exceptionnelle Ultra WQHD



L'Ultra WQHD vous offre un espace de jeu maximal, des images incroyablement détaillées et nettes pour une immersion totale.



Un taux de rafraichissement 165Hz



Prenez l'avantage. Grâce à son taux de rafraichissement rapide de 165Hz, Odyssey G5 élimine les lags et le flou pour une action ultra-fluide.



Temps de réponse 1ms



Chaque mouvement compte. Avec un temps de réponse de 1ms, faîtes la différence face à vos ennemis. Les performances de l'écran sont presque aussi rapides que vos réflexes.



AMD FreeSync Premium



Un jeu fluide et sans effort. La compatibilité AMD FreeSync Premium permet de synchroniser la carte graphique avec l'écran pour réduire les lags et les déchirures d'image.



Technologie HDR



Un graphisme impressionnant et un dynamisme surréaliste avec HDR10. La technologie HDR10 augmente les contrastes dans les zones sombres tout en limitant les effets d’éblouissement dans les zones éclairées.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 449.90 euros.



