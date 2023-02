MSI nous propose une nouvelle carte mère : La MSI Pro Z790-P Wifi.



La série PRO est pensée pour les professionnels de tous les horizons. Les modèles qu'elle propose offrent des performances impressionnantes et une grande qualité d'exécution tout en cherchant à offrir une expérience utilisateur parfaite. Les utilisateurs donnant de l'importance à la productivité et à l'efficacité pourront totalement compter sur la série PRO pour les assister dans leur travail multitâche et pour améliorer leur qualité de travail.



















ALIMENTATION À 14+1+1 PHASES



Cette carte mère dispose d'une alimentation avec VRM à 14+1+1 phases qui permettent d'en exploiter tout le potentiel. Grâce à deux connecteurs d'alimentation à 8 broches chacun et à la technologie Core Boost, la carte mère MSI PRO Z790-P DDR4 est prête à prendre en charge vos charges de travail les plus exigeantes.



COMPATIBILITÉ AUX FUTURES NORMES DE STOCKAGE



Les cartes mères MSI PRO supportent toutes les normes de stockage de dernière génération. Elles vous permettent ainsi de connecter des périphériques de stockage ultrarapides. Vos jeux se chargent en un clin d’œil et sont plus rapides pour vous aider à venir à bout de vos adversaires plus facilement.



MEMORY BOOST



MSI a mené des tests avec les marques de barrettes mémoire les plus populaires (Corsair, Crucial, Kingston, G.Skill, etc.) pour assurer que les cartes mères MSI seront parfaitement compatibles et offriront les meilleures performances et la plus grande stabilité possibles, notamment lors de l'overclocking.



METTEZ DE LA COULEUR DANS VOTRE SETUP



Mettez de la couleur dans votre boîtier et personnalisez-la selon vos envies du moment grâce à la technologie MSI Mystic Light et ses 16,8 millions de teintes de couleurs et nombreux effets LED. MSI Mystic Light vous offre un contrôle total du rétroéclairage de votre PC.



UNE LARGE BANDE PASSANTE ET UNE LATENCE RÉDUITE



Les solutions de connexion proposées par cette carte mère MSI vous assurent une connexion rapide et fluide, libre de toute latence, idéale pour les utilisateurs exigeants.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix devrait aux alentours de : 269 euros.



