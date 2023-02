Galax lance une GeForce RTX 4070 Ti blanche.



Galax sort une GeForc e RTX 4070 Ti blanche avec une dissipation thermique améliorée. La carte graphique présente des caractéristiques telles qu'une horloge de boost de 2 670 MHz, une vitesse de mémoire de 21 Gbps et une mémoire graphique GDDR6X de 12 Go.























GALAX, l'un des principaux fabricants de composants informatiques, a dévoilé sa dernière carte graphique - la GK-RTX4070Ti-E12GB/WHITE/TP. La carte est équipée de la puissante GeForce RTX 4070 Ti de NVIDIA, et présente un design blanc élégant avec une illumination LED ARGB sur les côtés. La GK-RTX4070Ti-E12GB/WHITE/TP dispose également d'un système de refroidissement amélioré, avec le ventilateur original "WINGS 2.0" de 92 mm à gauche et à droite et de 120 mm au centre. Il en résulte un meilleur volume d'air et une meilleure pression statique, ce qui améliore l'efficacité de la dissipation de la chaleur de la carte.



Elle est également dotée d'interfaces DisplayPortx3 et HDMIx1, et d'un connecteur d'alimentation auxiliaire 16pinx1 (PCI Express Gen 5). Le produit mesure 131 mm de large, 323 mm de long et 60 mm d'épaisseur, et est livré avec un bâton de support pour plus de stabilité.



Disponibilité et Prix



Le prix du marché estimé pour le GK-RTX4070Ti-E12GB/WHITE/TP est d'environ 925 euros, et sera disponible à la vente début mars 2023.



