Le groupe Team annonce le SSD T-Force Cardea Z540 M.2 PCIe 5.0.



Avec la sortie de la dernière génération de plateformes Intel et AMD, l'ère des SSD PCIe 5.0 est officiellement arrivée. Team Group lance aujourd'hui le T-FORCE CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 SSD. Développé grâce à une expertise technologique exceptionnelle, c'est le SSD que les joueurs de toutes sortes attendaient. Il est désormais prêt à faire entrer le marché des SSD grand public dans la nouvelle ère de la Gen 5. Le SSD Z540 PCIe 5.0 utilise la dernière interface PCIe Gen 5 x 4 et prend en charge le dernier protocole NVMe 2.0, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 12 000 Mo/s et 10 000 Mo/s respectivement, soit près du double de la limite de vitesse théorique de PCIe 4.0. Doté de spécifications de pointe, le Z540 SSD offre aux joueurs une expérience de jeu sans précédent et de nouvelle génération.







Le SSD T-FORCE CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 est équipé d'un dissipateur thermique exclusif en graphène ultra-fin qui combine plusieurs technologies brevetées. Il est composé de graphène 100% recyclable et utilise les avantages des structures hexagonales en nid d'abeille pour disperser rapidement et uniformément la chaleur horizontalement, offrant ainsi au SSD Z540 un refroidissement de premier ordre. Le dissipateur thermique en graphène ultrafin du Z540 mesure moins d'un millimètre d'épaisseur et est compatible avec divers dissipateurs thermiques de cartes mères PCIe 5.0.



D'après les tests internes de T-FORCE LAB, la température de fonctionnement du SSD Z540 combinant le dissipateur thermique de la carte mère et le dissipateur thermique en graphène est inférieure de 3 à 5°C à celle du dissipateur thermique de la carte mère. De plus, le CARDEA Z540 utilise la dernière technologie de régulation thermique intelligente avec détection intégrée de la température pour ajuster automatiquement les performances et éviter la surchauffe. T-FORCE LAB a créé de nombreuses solutions de température pour le SSD Z540 afin non seulement d'améliorer et de protéger l'intégrité des données du SSD mais aussi de maintenir de bonnes températures de fonctionnement à des vitesses élevées, prolongeant ainsi la durée de vie du SSD.







Le SSD Z540 M.2 PCIe 5.0 prend en charge le logiciel de surveillance S.M.A.R.T. breveté de Team Group, permettant aux utilisateurs de suivre facilement la santé et les performances du SSD. Avec une garantie de 5 ans fournie par Team Group, les joueurs peuvent profiter pleinement des vitesses puissantes de la Gen 5 sans aucune inquiétude. Le premier lot de SSD T-FORCE CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 sera disponible dans une capacité de 2 To et sera vendu dans le monde entier au deuxième trimestre 2023. Pour avoir un premier aperçu de la dernière génération de SSD, veuillez rester à l'écoute des canaux de vente officiels de Team Group.



Disponible à partir de Q2-2023, la variante 2 To sera vendue au prix de 499.99 Dollars. Pour plus d'informations, visitez la page produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP