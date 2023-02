Fuite du guide des évaluateurs d'AMD pour le Ryzen 9 7950X3D.



Les processeurs de la série Ryzen 7000 d'AMD avec 3D V-Cache doivent être lancés la semaine prochaine et, parallèlement au lancement, il y aura évidemment des critiques de ces nouveaux processeurs. Comme beaucoup d'autres entreprises, AMD a préparé un guide des critiques pour les médias, afin de leur donner quelques indications, ainsi que les chiffres de référence attendus basés sur le matériel de test utilisé par AMD en interne. Une partie de ce guide est maintenant en ligne, grâce à un site appelé HD Tecnologia. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre les critiques de la semaine prochaine, cela donne un aperçu de ce à quoi s'attendre, au moins sur la base des jeux testés par AMD.



















AMD a mis le Ryzen 9 7950X3D en concurrence avec le Core i9 13900K d'Intel, les deux systèmes étant équipés de 32 Go de mémoire DDR5-6000 et d'un système de refroidissement liquide. Les tests ont été réalisés avec la Radeon RX 7900 XTX d'AMD et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090. Nous n'entrerons pas dans les détails des différents benchmarks ici, car vous pouvez les trouver ci-dessous, mais selon les chiffres d'AMD, AMD est arrivé en tête avec une victoire de 5,6 % sur le CPU d'Intel, à 1080p en utilisant la Radeon RX 7900 XTX et de 6 % en utilisant la GeForce RTX 4090. Ces résultats ont été obtenus pour 22 jeux différents, Horizon Zero Dawn et F1 2021 étant les jeux qui favorisent le plus le CPU AMD, tandis que Far Cry 6 et le test du CPU dans Ashes of the Singularity sont les jeux qui favorisent le moins le CPU AMD. TechPowerUp aura bien sûr un test prêt à être consulté au moment du lancement des nouveaux processeurs la semaine prochaine, vous devrez donc attendre jusque-là pour voir si les chiffres d'AMD se vérifient ou non.



TECHPOWERUP