QIAN lance le moniteur de bureau incurvé Ultrawide FHD 30 pouces pour une expérience de visualisation ultime.



Qian, une marque de technologie mondiale de premier plan qui se consacre à la création de solutions innovantes, a annoncé aujourd'hui le lancement sur le marché de sa toute dernière solution pour l'affichage moderne et l'utilisation au bureau, le moniteur de bureau incurvé FHD ultra-large QIAN 30". Le moniteur est construit avec un cadre ultra-mince et présente une courbure d'écran de 1500R pour un angle de vision parfait. La résolution du moniteur est présentée dans un rapport d'aspect ultrawide de 21:9, ce qui augmente la surface d'affichage d'environ 30 % par rapport aux moniteurs conventionnels, pour un multitâche sans effort et une plage de visualisation plus complète.







Le moniteur QIAN 30" ultrawide FHD incurvé est doté d'un temps de réponse rapide de 1 ms et d'une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pour réduire la fatigue oculaire tout en offrant une expérience visuelle optimale. La technologie adaptive-sync permet au moniteur d'ajuster sa fréquence de rafraîchissement pour correspondre à la fréquence d'images du contenu rendu par le GPU pour une lecture vidéo plus fluide et un rendu sans scintillement. De plus, il est entièrement compatible avec les cartes graphiques AMD et Nvidia pour offrir un divertissement vidéo avancé. Le moniteur de bureau incurvé QIAN 30" ultrawide FHD est optimisé pour le traitement de documents, le multitâche et la création visuelle 2D/3D dans un environnement de bureau.







"Le marché des PC se concentre trop sur les exigences en matière de moniteurs pour les jeux et néglige les utilisateurs dans les bureaux qui recherchent désespérément les meilleures solutions visuelles. Les utilisateurs de ces environnements exigent souvent une meilleure expérience visuelle, une image de qualité et peuvent ne pas être en mesure de supporter plusieurs moniteurs pour le multitâche. Ce moniteur de bureau incurvé Ultrawide 30" FHD est une excellente solution pour ces utilisateurs. Il a été créé pour offrir la meilleure expérience visuelle dans une grande variété de situations de bureau et, surtout, il présente un rapport coût/performance exceptionnel." C'est ce qu'a déclaré Frank Lee, le vice-président de QIAN USA.







Le moniteur de bureau incurvé FHD ultra-large 30" de QIAN prend en charge la technologie Adaptive-Sync, qui est entièrement compatible avec les cartes graphiques AMD et Nvidia afin de garantir que chaque image est affichée avec précision, sans latence ni déchirure. De plus, le moniteur est équipé d'une puce de traitement et de contrôle avancée qui permet à l'écran de délivrer plus de 16,7 millions de couleurs dans une gamme dynamique plus élevée tout en couvrant environ 95 % de la gamme de couleurs du film DCI-P3 pour des couleurs réalistes et une visibilité naturelle.







En outre, le moniteur prend en charge un temps de réponse ultra rapide de 1 ms, un taux de rafraîchissement de l'écran de 100 Hz et une technologie de faible lumière bleue. Ces caractéristiques avancées garantissent que le moniteur de bureau incurvé FHD ultra-large 30" de QIAN peut être optimisé pour de longues sessions de visionnage tout en prévenant la fatigue oculaire et en favorisant une productivité plus confortable au bureau. Le moniteur est également doté d'un support réglable permettant d'incliner le panneau pour obtenir une position de visionnement idéale. L'angle d'inclinaison peut être réglé entre 5° vers l'avant et 15° vers l'arrière pour mieux s'adapter aux préférences personnelles et à l'environnement de bureau individuel.



Le moniteur de bureau QIAN 30" ultra-large FHD incurvé est également doté des fonctionnalités PIP et PBP. Les fonctions PIP (Picture-in-Picture) et PBP (Picture-by-Picture) permettent à l'utilisateur d'afficher simultanément deux signaux visuels distincts. Les sources visuelles en temps réel provenant d'ordinateurs de bureau/portables ou de dispositifs électroniques de poche peuvent être partagées sur le même écran. Ces fonctions pratiques sont créées pour offrir la meilleure accessibilité pour le multitâche au bureau. De plus, le rapport d'aspect 21:9 est parfait pour afficher simultanément trois documents PDF différents sur l'écran et peut être une fonction pratique pour le traitement de texte ou l'édition multiple.



Le moniteur de bureau incurvé FHD ultra-large 30" de QIAN est conçu avec un cadre ultra-mince et un panneau de haute qualité pour un temps de réponse, une fréquence de rafraîchissement, une précision des couleurs et des performances ultra-rapides. Le moniteur est couvert par la garantie de 3 ans de QIAN et est maintenant disponible auprès des principaux détaillants en ligne américains.



TECHPOWERUP