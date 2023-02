BIOSTAR annonce les cartes mères TZ590-PRO DUO et TZ590-PRO.



BIOSTAR, fabricant leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, présente aujourd'hui deux de ses dernières cartes mères commerciales, la TZ590-PRO DUO et la TZ590-PRO. Conçues sur l'architecture monopuce Z590 d'Intel, les deux cartes mères de la série TZ590-PRO sont optimisées pour extraire les meilleures performances des processeurs Intel Core de 10e et 11e génération.







Avec une base de RAM DDR4 et un processeur Intel de 11e génération, les TZ590-PRO et TZ590-PRO DUO ont une stabilité supérieure qui leur permet de gérer les tâches les plus exigeantes. Elles sont idéales pour les entreprises, les créateurs de contenu 3D, les systèmes d'intégration de l'intelligence artificielle, etc. En tant que cartes basées sur ATX, les TZ590-PRO et PRO DUO offrent une variété de caractéristiques et de fonctionnalités, notamment 8 emplacements PCIe 3.0, un emplacement PCIe 4.0 x16 et un excellent système d'alimentation qui offre aux utilisateurs des possibilités d'extension apparemment illimitées. En outre, le TZ590-PRO DUO prend en charge jusqu'à 4 emplacements M.2 et 10 connecteurs SATA III (6 Gb/s) pour une capacité de stockage fiable ainsi qu'une configuration NAS d'entreprise.



Les cartes mères sont dotées d'une configuration E/S complète avec des caractéristiques telles que des ports USB 3.2 (Gen 1), un connecteur de port COM et un connecteur TPM, qui sont idéaux pour une utilisation professionnelle, et des ports de sortie HDMI, VGA et audio haut de gamme qui offrent la meilleure expérience de divertissement, adaptée à une large gamme d'applications.



Les cartes mères BIOSTAR TZ590-PRO DUO et TZ590-PRO constituent le choix idéal pour les systèmes commerciaux qui peuvent utiliser au maximum la technologie hautement stable et largement disponible de la génération précédente. Avec le support matériel et logiciel supérieur de BIOSTAR, ces dernières cartes mères sont prêtes à faire passer l'informatique commerciale au niveau supérieur.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits du Z590-PRO DUO et du TZ590-PRO.



TECHPOWERUP