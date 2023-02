G.SKILL annonce les kits de mémoire R-DIMM DDR5 overclockée de la série Zeta R5 pour Xeon W.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, la première marque mondiale de mémoire overclock et de composants pour PC, a le plaisir d'annoncer une toute nouvelle série de kits de mémoire DDR5 R-DIMM G.SKILL Zeta R5 de haute performance et overclockés. Conçus pour être utilisés avec les derniers processeurs Intel Xeon W-2400X et W-3400X débloqués sur les cartes mères respectives basées sur le chipset Intel W790, ces kits prennent en charge la mémoire quadricanal et octocanal. Disponibles dans des spécifications allant jusqu'à DDR5-6400 CL32 et dans des kits de grande capacité allant jusqu'à 256 Go (32 Go x8), les kits de mémoire DDR5 R-DIMM de la série Zeta R5 sont idéaux pour les systèmes de stations de travail conçus pour la création de contenu, les graphiques 3D ou le calcul scientifique.







Avec la plateforme Intel W790, la prise en charge de l'overclocking de la mémoire DDR5 R-DIMM est officiellement introduite, permettant aux systèmes de stations de travail d'atteindre des vitesses de mémoire supérieures à celles des R-DIMM basées sur les spécifications JEDEC standard. Profitant de ce nouvel ensemble de fonctionnalités, les kits de mémoire DDR5 R-DIMM de la série Zeta R5 de G.SKILL sont équipés des profils Intel XMP 3.0 pour un overclocking facile, permettant aux utilisateurs d'obtenir une bande passante mémoire et des performances supplémentaires en activant simplement XMP dans le BIOS.







Repoussant les limites de la performance sur la dernière plateforme Sapphire Rapids, l'équipe R&D de G.SKILL a développé des spécifications de mémoire ultra-rapides en utilisant des modules de mémoire DDR5 R-DIMM de 16 Go jusqu'à DDR5-6400 CL32-39-39-102 avec des configurations de grande capacité en kit de 128 Go (16 Go x8). Avec ce kit de mémoire sur la carte mère ASUS Pro WS W790E-SAGE SE en mémoire 8 canaux et le processeur Intel Xeon W9-3495X, la bande passante de la mémoire atteint une vitesse étonnante de 303 Go/s en lecture, 227 Go/s en écriture et 257 Go/s en copie dans le benchmark de la bande passante de la mémoire AIDA64, comme le montre la capture d'écran ci-dessus.







Mémoire 8 canaux de grande capacité et haute vitesse à DDR5-6000 CL30 256 Go (32 Go x8)



Pour les stations de travail qui nécessitent une capacité de mémoire élevée, la série de mémoires G.SKILL Zeta R5 offre également des configurations de capacité en kit de 32 Go x8 pour un total de 256 Go, atteignant des vitesses overclockées allant jusqu'à DDR5-6000 CL30-38-38-96.



Démonstration du potentiel de la bande passante des R-DIMM overclockées en DDR5-6800



Dédié au développement de la mémoire la plus rapide possible, G.SKILL démontre également le potentiel de la bande passante élevée de la R-DIMM overclockée à DDR5-6800 CL34-45-45-108 en 8 canaux sur la carte mère ASUS Pro WS W790E-SAGE SE et un processeur Intel Xeon W9-3495X, atteignant une vitesse folle de 315 Go/s en lecture, 228 Go/s en écriture et 262 Go/s en copie dans le benchmark de bande passante mémoire AIDA64. Bien que la mémoire DDR5-6800 ne soit pas une spécification de lancement, cela montre les capacités potentielles de la nouvelle plateforme Intel W790.



Support XMP 3.0



Les kits de mémoire DDR5 R-DIMM hautes performances et overclockés de la série G.SKILL Zeta R5 prennent en charge le dernier profil d'overclocking de la mémoire Intel XMP 3.0 pour faciliter l'overclocking de la mémoire via le BIOS de la carte mère. L'atteinte des spécifications d'overclocking XMP dépend de la compatibilité et de la capacité des processeurs débloqués des séries Intel Xeon W-2400X et W-3400X et des cartes mères à chipset Intel W790 respectives.



Pour une liste des spécifications de la mémoire, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :







Disponibilité



Ces kits de mémoire seront distribués aux partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL à partir de mars 2023.



TECHPOWERUP