POWERCOLOR nous propose une nouvelle carte graphique : La RX 7900 XTX Red Devil.



La série PowerColor Liquid Devil libère les véritables performances de l'AMD Radeon™ RX 7900 XTX grâce à l'amélioration du BIOS, de l'alimentation et du bloc de refroidissement par eau conçu et développé par EK, le fabricant de systèmes de refroidissement par eau le plus récompensé au monde. PowerColor Liquid Devil débloque véritablement les horloges et les performances maximales tout en maintenant des températures très basses avec. PowerColor Liquid Devil AMD Radeon™ RX 7900 XTX garantit des performances d'overclocking ultimes pour les passionnés de jeux vidéo.



















Refroidissement ultime, jeux ultimes



PowerColor Liquid Devil AMD Radeon™ RX 7900 XTX est conçu avec une carte PCB premium 14 couches à TG élevé et 21 phases DrMOS de haute qualité pour assurer une stabilité absolue lorsque vous poussez l'overclocking à l'extrême. Une large base en cuivre nickelé et un waterblock à couverture complète dont le chemin d'écoulement du liquide couvre le GPU, la VRAM et d'autres composants combinés, permettent d'obtenir une efficacité de refroidissement maximale tout en restant silencieux. De plus, le Liquid Devil est équipé d'un effet d'éclairage RVB personnalisable qui éclaire le waterblock en acrylique transparent pour s'adapter aux couleurs de votre PC.



Base plaquée de nickel



Le Liquid Devil est doté d'une base en cuivre plaquée de nickel, conçue avec précision, qui maximise l'efficacité du transfert de chaleur. La finition nickelée protège la base en cuivre de la corrosion tout en lui donnant un aspect élégant et frais.



Conception de PCB de haute qualité



Liquid Devil utilise un circuit imprimé haut de gamme à 14 couches, dont une couche d'alimentation de 2 oz, pour pousser les performances à leur limite. Cette conception permet de réduire la perte de signal pendant la transmission, ce qui est particulièrement important pour les GPU haut de gamme qui doivent faire face à une demande accrue de charges énergétiques et de stabilité maximale.



Module d'alimentation DrMOS de qualité automobile avec surveillance numérique en temps réel IMON



Liquid Devil adopte une conception VRM à 12+3+2 phases avec DrMOS pour alimenter le GPU ainsi qu'une phase supplémentaire de 2+2 phases spécifiquement désignée pour la VRAM. La nouvelle technologie IMON surveille et rapporte le courant électrique et la consommation d'énergie sur chaque phase individuelle. En équilibrant la charge de travail, le Liquid Devil assure une stabilité et une protection thermique inégalées lors de la poursuite de l'overclocking.



Double BIOS : OC/Unleash



Libérez Liquid Devil avec deux modes BIOS. OC pour les ultra-performances avec une consommation d'énergie plus équilibrée ; et pour ceux qui osent, le mode Unleash pour les cadences les plus élevées et battre des records.



Véritable Waterblock à couverture intégrale



Le produit est équipé d'un waterblock en acrylique de grande taille avec un chemin d'écoulement couvrant le GPU, la VRAM et le PWM ainsi que d'autres composants, ce qui permet d'obtenir les performances de dissipation thermique les plus efficaces tout en présentant un aspect esthétique, notamment lorsque le RGB est activé.



RGB



Les effets lumineux RVB du Liquid Devil RX 7900 XTX peuvent être entièrement personnalisés grâce au logiciel PowerColor Devil Zone RGB. Personnalisez votre Liquid Devil selon la couleur que vous préférez ou pour qu'il corresponde à l'esthétique de votre système.



Plaque arrière



La plaque arrière en aluminium offre force et protection au PCB ; sur la plaque arrière, le logo Liquid Devil en métal brossé argenté brille dans votre PC.



LES GRAPHIQUES LES PLUS AVANCÉS POUR LES JOUEURS



Faites l'expérience de performances, de visuels et d'une efficacité sans précédent en 4K et au-delà avec les cartes graphiques AMD Radeon™ RX 7000 Series, les premiers GPU de jeu au monde alimentés par la technologie de chiplet AMD RDNA 3. Plongez dans des visuels époustouflants grâce à la précision des couleurs d'AMD Radiance Display Engine et augmentez les fréquences d'images avec les technologies d'upscaling AMD FidelityFX Super Resolution et Radeon Super Resolution. Pour débloquer encore plus de performances, associez les cartes graphiques AMD Radeon™ RX 7000 Series et les processeurs AMD Ryzen™ compatibles pour activer les technologies intelligentes AMD.



Testeur de fuites EK-Loop Flex



PowerColor Liquid Devil AMD Radeon RX 7900 XTX est livré avec un jeu de testeurs de fuites EK-Loop Flex et une petite pompe, permettant à l'utilisateur de tester lui-même les fuites éventuelles de manière rapide et sûre.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible en date du 06 mars 2023. Le prix sera de : 1 649.50 euros.



POWERCOLOR