Lancement du châssis compact Micro-ATX InWin 327.



InWin lance le châssis compact micro-ATX InWin 327, un nouveau membre de la légendaire gamme InWin 3-series. Le châssis InWin 327 offre un style rafraîchi et des performances de refroidissement améliorées grâce à son nouveau panneau frontal en maille, à ses évents en nid d'abeille et aux trois ventilateurs de boîtier haute performance InWin Luna ARGB inclus, afin d'assurer une ventilation supérieure pour le matériel de jeu PC le plus récent.







Support matériel



L'InWin 327 est idéal pour les systèmes compacts de travail/jeu. Il prend en charge les cartes mères mini-ITX et micro-ATX (9,6" x 9,6") ainsi que les dernières cartes graphiques hautes performances à 4 fentes d'une longueur maximale de 310 mm - y compris les dernières séries NVIDIA RTX 4000 et AMD Radeon 7000. Un support GPU détachable est inclus et prêt à fournir à ces cartes graphiques plus lourdes un support supplémentaire.



Cadre et panneau latéral en verre trempé



Le panneau latéral en verre trempé teinté bord à bord offre une vue imprenable sur le matériel du système. Il est doté d'un bouton d'ouverture rapide qui permet aux utilisateurs de retirer facilement le panneau sans avoir à manipuler les vis à oreilles. L'acier SECC de 1,2 mm est un gage de qualité, et la structure robuste peut supporter les rigueurs du transport, même lorsqu'elle est remplie de matériel.



Stockage et extension



L'InWin 327 comprend de l'espace pour deux SSD de 2,5 pouces, une baie pour lecteur de 2,5/3,5 pouces et quatre emplacements d'extension PCI. Un PSU jusqu'à 160 mm, y compris la nouvelle norme ATX 3.0, est logé dans sa propre zone de chambre et de refroidissement au-dessus de la carte mère, ce qui facilite également la gestion des câbles.



Support de refroidissement



Les options de refroidissement liquide haut de gamme de l'InWin 327 comprennent le support d'un radiateur de 240 mm à l'avant et de 120 mm à l'arrière. Des dissipateurs thermiques d'une hauteur maximale de 160 mm peuvent être installés pour le refroidissement du CPU. Le 327 peut également accueillir deux ventilateurs supplémentaires de 120 mm directement sous la carte graphique.



Entrée/sortie avant



L'entrée/sortie avant comprend un port USB 3.1 Gen. 2 Type-C qui prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 20 Gbps. En outre, deux ports USB 3.0 Type-A ainsi que des prises stéréo de 3,5 mm pour casque et microphone se trouvent également sur l'E/S.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Guide d'installation d'InWin 327



Une petite vidéo : Cliquez ICI.



Dimensions du châssis de l'InWin 327







InWin n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le châssis micro-ATX compact InWin 327, consultez le site Web d'InWin.



