COUGAR présente les blocs d'alimentation POLAR X2 et GEX V2.



COUGAR présente les GEX V2 et POLAR X2, deux nouveaux blocs d'alimentation conformes aux normes ATX 3.0 et PCIe 5.0. Tous deux dotés d'un design entièrement modulaire et de connecteurs 12VHPWR, les alimentations COUGAR GEX V2 et COUGAR POLAR X2 sont conçues pour supporter les dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Les COUGAR POLAR X2 et COUGAR GEX V2 ont passé avec succès les quatre tests stricts d'excursion de puissance du guide PSU ATX 3.0, dans lesquels le pic de consommation doit supporter jusqu'à 200% de la puissance nominale pendant 100 microsecondes.







COUGAR POLAR X2



La série COUGAR POLAR X2 vise les passionnés et les constructeurs de PC à hautes performances avec son classement 80 PLUS platine. Le POLAR X2 est présenté dans un boîtier blanc et compact, équipé d'un ventilateur HDB de 135 mm. Le COUGAR POLAR X2 est disponible en modèles 1200W et 1050W.



Caractéristiques principales



- Prend en charge les cartes graphiques PCI Express 5.0 avec connecteur 12+4 broches 12VHPWR,

- Ventilateur durable à paliers hydrodynamiques,

- Bloc d'alimentation entièrement modulaire,

- Certifié 80PLUS Platinum,

- Condensateurs japonais 100 % raffinés,

- Mode zéro bruit et réglage de la courbe du ventilateur,

- Fonctionnement impeccable à une température ambiante de 50 °C.



COUGAR GEX V2



Le COUGAR GEX V2 fournit la puissance essentielle pour construire des PC alimentés par les dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 Series avec son connecteur PCIe 5.0 12VHPWR. Le GEX V2 est disponible en modèles 1000W et 850W.



Caractéristiques principales



- Prend en charge les cartes graphiques PCI Express 5.0 avec connecteur 12+4 broches 12VHPWR,

- Ventilateur durable à paliers Hydro Dynamic,

- Bloc d'alimentation entièrement modulaire,

- Certifié 80PLUS Gold,

- Condensateurs japonais 100 % raffinés,

- Mode zéro bruit et réglage de la courbe du ventilateur,

- Fonctionnement sans faille à une température ambiante de 40 °C.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens des pages produits ci-dessous :



- COUGAR POLAR X2 : Cliquez ICI.

- COUGAR GEX V2 : Cliquez ICI.



VORTEZ