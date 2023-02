Drivers AMD Adrenalin 23.2.2 pour Atomic Heart et Company of Heroes 3.







Une semaine après le pilote AMD Software : Adrenalin Edition 23.2.1 qui est enfin unifié pour tous les GPU Radeon et propose de nombreuses améliorations, AMD met déjà en ligne de nouveaux drivers numérotés logiquement 23.2.2.







Outre la mise à jour (insignifiante ?) des pilotes Audio CoProcessor (ACP) et Audio Function Driver (AFD), ce pack Adrenalin ajoute surtout le support de deux nouveaux jeux à savoir le jeu d'action et de rôle Atomic Heart sorti le 21 février 2023 mais aussi du très attendu jeu de stratégie en temps réel Company of Heroes 3 qui sortira dès demain, le 23 février 2023.



Quelques bugs présents dans la branche 22.40 ont également été corrigés comme les corruptions de Netflix avec certains APU comme le Ryzen 7 6800U. Le plantage de HITMAN 3 avec le Ray Tracing a aussi été résolu tout comme l'écran vide avec le casque de réalité virtuelle Valve Index à 144 Hz avec les GPU Radeon RX 7000 Series. AMD parle aussi de la correction des corruptions dans l'application Movies and TV de Windows avec certains GPU comme le Radeon RX 6700 XT. Enfin, les fortes baisses de performances observées dans les jeux DirectX 11 avec les Radeon RX 6000 Series et les processeurs Ryzen sont maintenant de l'histoire ancienne.



Problèmes corrigés



- Une corruption peut être brièvement observée lors du déplacement de la vidéo Netflix entre les écrans ou de la réduction en plein écran sur certains produits AMD tels que l'AMD Ryzen 7 6800U.

- Le débit binaire maximal d'encodage est limité à 100 Mbps pour certaines applications.

- Une fenêtre contextuelle de l'outil de rapport de bogue d'AMD ou un blocage du système peut être observé après la mise à niveau du pilote sur certains ordinateurs portables à graphique hybride.

- Un crash de l'application peut être observé en jouant à Hitman 3 avec les paramètres de ray tracing activés.

- Le casque Valve Index VR peut afficher un écran vide avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz sur les GPU de la série Radeon RX 7000.

- Certaines vidéos jouées avec Movies and TV peuvent brièvement montrer une corruption lors du déplacement de la fenêtre entre les écrans sur certains produits graphiques AMD tels que l'AMD Radeon RX 6700 XT.

- Des baisses de performances ponctuelles peuvent être observées dans les jeux basés sur DirectX 11 sur les GPU de la série Radeon RX 6000 utilisant des processeurs Ryzen.



À noter qu'il s'agit d'un pilote recommandé par AMD et certifié WHQL et non d'une simple mise à jour optionnelle.



Téléchargement



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 23.2.2 WHQL pour Windows 10/11 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



