L'overclocking de l'iGPU d'AMD Ryzen 9 7900 fait grimper les performances jusqu'à 42 %.



Selon SkatterBench, un site web connu pour ses tentatives d'overclocking incroyables, nous pouvons voir le GPU intégré de la série Ryzen 7000 d'AMD obtenir jusqu'à 42% d'amélioration des performances grâce à l'overclocking. Plus précisément, le SKU utilisé dans la tentative était le modèle Ryzen 9 7900 non-X avec 12 cœurs et 24 threads, cadencé à une fréquence de base de 3,7 GHz et une vitesse de boost de 5,4 GHz. Le SKU contient un GPU AMD de base intégré dans le package, mais il n'est pas destiné à des tâches de jeu sérieuses. Néanmoins, il est intéressant de voir ce qu'un GPU RDNA2 à deux cœurs cadencé à 2,2 GHz parvient à réaliser une fois overclocké. L'horloge mémoire du GPU est réglée à 2,4 GHz en standard.











En fonctionnant à la tension de base de 0,997 volts sous la charge de travail Furmark, l'iGPU consomme environ 38,5 watts. Cependant, la tentative d'overclocking a poussé la tension à 1.395 Volts, résultant en une fréquence iGPU de 3.1 GHz. L'horloge de la mémoire du GPU est maintenant réglée à 3200 MHz, et la puissance GPU+SOC est de 60,689 Watts, presque le double par rapport aux paramètres de base. L'overclocker a utilisé un optimiseur de courbe GFX avec divers ajustements du système pour atteindre ces chiffres. Bien que la tentative d'overclocking ait été réussie, l'amélioration la plus significative des performances a été de 42 %, avec une moyenne inférieure pour certains jeux. Ci-dessus, la barre bleue indique le stock, tandis que la barre verte indique les performances de l'OC.



Vous pouvez également consulter la vidéo YouTube pour voir plus de détails : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP