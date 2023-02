ASUS lance le moniteur de jeu ROG Strix WQHD de 27 pouces à 300 Hz avec DisplayHDR 600.



Pour ceux qui trouvent qu'un taux de rafraîchissement de 270 Hz est un peu trop lent lorsqu'ils jouent à 2560 x 1440, ASUS a mis à jour sa série de moniteurs ROG Strix avec le modèle XG27AQMR. Le R à la fin du nom du modèle dénote le taux de rafraîchissement plus élevé, ainsi que la prise en charge de DisplayHDR 600 par rapport au modèle précédent de la série. Bien que les deux moniteurs soient censés utiliser une dalle Fast IPS, le nouveau modèle a un temps de réponse Grey to Grey de 1 ms, alors que l'ancien modèle est évalué à 0,5 ms.























Des visuels et un contraste très détaillés



La dalle WQHD (2560 x 1440) offre jusqu'à 77 % d'espace supplémentaire sur le bureau par rapport aux écrans Full HD (1920 x 1080) standard.



Affichage FastIPS d'ASUS - Temps de réponse de 1 ms (GTG)



L'affichage FastIPS d'ASUS - L'affichage Fast IPS d'ASUS permet aux éléments à cristaux liquides de l'écran de basculer jusqu'à 4 fois plus vite que les panneaux IPS conventionnels pour une meilleure réponse. Avec un temps de réponse de gris à gris de 1 ms, le maculage et le flou de mouvement sont pratiquement éliminés.



TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT INCROYABLEMENT RAPIDE DE 300HZ



Vous bénéficierez d'images de jeu d'une fluidité étonnante, ce qui vous donnera le dessus dans les jeux de tir à la première personne, les courses, la stratégie en temps réel et les titres sportifs.



Certifié compatible NVIDIA G-SYNC



Offre une expérience de jeu transparente et sans larmes en activant le VRR par défaut sur les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 10-Series et NVIDIA GeForce RTX 20-Series.



PALETTE DE COULEURS PRÉCISE ET PLUS LARGE



Offre une gamme de couleurs plus étendue grâce à une gamme de couleurs DCI-P3 97 % et sRGB 120 %, conformes aux normes cinématographiques. Pour garantir la précision des couleurs, tous les moniteurs sont pré-calibrés en usine avec un rapport d'étalonnage.



GAMME DYNAMIQUE ÉLEVÉE (HDR) AVEC DISPLAYHDR 600



La technologie HDR prend en charge toute une gamme de luminances pour offrir une gamme de couleurs plus large et un contraste plus élevé que les moniteurs traditionnels. Les blancs les plus lumineux et les noirs les plus sombres font ressortir les détails comme jamais auparavant. De plus, il peut atteindre une luminosité de 600 nits pour répondre aux exigences de la certification DisplayHDR 600.



Mode HDR multiple



Vous pouvez désormais choisir parmi plusieurs modes HDR pour ajuster les performances HDR du moniteur en fonction du scénario de visualisation actuel.



Dynamic Shadow Boost



La technologie ASUS Dynamic Shadow Boost clarifie automatiquement les zones sombres du jeu sans modifier les autres zones, améliorant ainsi la visualisation générale tout en permettant de repérer plus facilement les ennemis cachés dans les zones sombres de la carte.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Aucun mot sur le prix, mais le modèle précédent est vendu au détail pour environ 650 Dollars, alors nous nous attendons à une petite prime de prix en plus de cela pour le taux de rafraîchissement plus élevé et le support HDR amélioré.



TECHPOWERUP