Razer lance une mise à jour du portable Blade 15 avec des options de GPU NVIDIA RTX 4060 et 4070.



Le tout nouveau Razer Blade 15, qui poursuit son histoire en repoussant les limites des ordinateurs portables de jeu de 15 pouces minces et légers, est maintenant disponible. Cette machine de jeu ultra-portable est alimentée par le dernier processeur Intel Core i7 13800H de 13e génération et les derniers GPU GeForce RTX de la série 40 de NVIDIA, jusqu'au RTX 4070. Le refroidissement amélioré de la chambre à vapeur et les ailettes d'échappement plus fines de 0,05 mm assurent le contrôle thermique exceptionnel nécessaire pour offrir ce niveau de performance dans un ordinateur portable 25 % plus petit que le Blade 16.







Le Blade 15 place la portabilité au premier plan. En tant que Blade le plus fin de la gamme 2023, il pèse moins d'un kilo et demi et offre jusqu'à plus de six heures d'autonomie grâce à sa batterie de 80 Wh. L'écran 16:9 QHD 240 Hz offre des images fluides et nettes avec un temps de réponse de 2,5 ms et 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Le Blade 15 est facilement extensible et peut accueillir jusqu'à 4 To de stockage grâce à un emplacement M.2 supplémentaire et jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5-5200 MHz, ce qui permet aux utilisateurs de suivre le rythme des jeux et des tâches les plus exigeants.







En plus du nouveau Razer Blade 15, les Blade 16 et Blade 18 récemment lancés sont maintenant disponibles équipés de GPU RTX 4060 et 4070. Ces configurations complètent la gamme complète des nouveaux ordinateurs portables Blade 16 et Blade 18. Les ordinateurs portables Blade sont protégés par une garantie de fabrication d'un an et une garantie de batterie de deux ans, soutenues par le support client primé de Razer. L'inscription facultative à RazerCare offre une plus grande tranquillité d'esprit.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP