LA DEATHADDER V3 PRO FAKER EDITION ET LA DEATHADDER V3 REJOIGNENT LA GAMME DE SOURIS ICONIQUES DE RAZER.



La souris filaire DeathAdder V3 intègre des améliorations matérielles dans un format ultraléger de 59g et la DeathAdder V3 Pro Faker Edition rend hommage à l’un des plus grands joueurs de League of Legends.







RVINE, Californie – 21 février 2023 – Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce ce jour deux nouvelles venues à sa gamme vedette DeathAdder : la Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition et la Razer DeathAdder V3.



La DeathAdder V3 Pro Edition Faker est le fruit de la collaboration entre la marque et le joueur eSport, Lee "Faker" Sang-Hyeok, connu à travers le monde comme l’une des icônes du jeu League of Legends. Elle se pare d’un design personnalisé unique, qui rend hommage au « Unkillable Demon King » tout en délivrant des performances de haute-volée. Taillée pour l’eSport, cette souris a toujours été le choix de prédilection du joueur Faker et c’est pour cela qu’une édition spéciale lui est dédiée. De son côté, la DeathAdder V3 arrive en version filaire et intègre les nouvelles innovations technologiques de Razer, pour un avantage décisif en jeu.



« Nous élaborons des périphériques gaming afin d’accompagner les athlètes eSport dans leur quête de victoire. » ajoute Flo Gutierrez, Director of Global Esports chez Razer. « La Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition est l’aboutissement de notre belle et longue amitié avec Faker, qui a débuté en 2016, car il s’agît de sa gamme de souris préférée. C’est avec elle qu’il n’a cessé de repousser les limites, jusqu’à devenir une légende de l’eSport. »



Conçue pour “The Unkillable Demon King”







Équipé d'une souris DeathAdder, Faker est entré dans l'histoire en remportant pas moins de trois championnats du monde en 2013, 2015 et 2016. Un exploit qu’un seul autre joueur est parvenu à réaliser jusqu’à présent. Clamant haut et fort que seule cette souris lui convenait, Faker a souvent fait l’éloge de la plus célèbre des souris eSport de Razer. Accompagné de sa souris de prédilection, Faker a dominé ses adversaires et accompli diverses prouesses toujours inégalées, comme atteindre un total de 500 victoires et 2600 kills dans la League of Legends Champions Korea ou encore cumuler plus de 100 victoires dans des compétitions internationales.



« C’est un moment historique pour moi. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre souris et maintenant que c’est le cas, je vais pouvoir la partager avec ma famille, mes amis et mes fans. » déclare Lee “Faker” Sang-Hyeok. « J'adore le design et les performances restent inégalées. Un grand merci à Razer pour ses efforts et son soutien dans ce projet incroyable. »



La Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition embarque les technologies de pointe de la marque et coche toutes les cases pour pouvoir séduire les fans à travers le monde, telles que : le capteur optique Razer™ Focus Pro 30K, les switches optiques Gen-3 de Razer™, la technologie Razer™ HyperSpeed Wireless ou encore la possibilité de passer à un taux de rapport (polling rate) de 4000 Hz grâce au dongle HyperPolling Wireless. Enfin, elle bénéficie également d’une ergonomique améliorée et d’un poids plume de 63g.



La nouvelle grande favorite des pros







Cette version filaire de la cultissime DeathAdder V3 Pro est dotée des technologies phares de Razer, telles que le capteur optique Razer™ Focus Pro 30K, les switches optiques Gen-3 ainsi que de la technologie HyperPolling 8000 Hz. Elle offre aux joueurs des performances, une réactivité et une fiabilité inégalées. La souris n’en demeure pas moins ultralégère (59g) et le câble Speedflex assure des mouvements souples et nerveux afin de ne laisser aucune chance aux adversaires. Si la toute nouvelle texture plus lisse de la souris est confortable au toucher, elle n'entrave en rien la bonne prise en main pour une manipulation aisée.



La DeathAdder V3 Pro Faker Edition et la nouvelle Razer DeathAdder V3 viennent compléter la gamme de la souris la plus vendue de Razer.



À PROPOS DE LA RAZER DEATHADDER V3 PRO FAKER EDITION



- Ergonomie repensée pour une souris ultralégère de 63g (sans le câble) taillée pour de longues sessions de jeu,

- Capteur optique Focus Pro 30K de Razer,

- Compatible avec les différents types de surfaces étendues - Le capteur assure le suivi sur du verre transparent d'au moins 4 mm d'épaisseur,

- Switches optiques Gen-3 de Razer™ avec une durée de vie de 90 millions de clics,

- Un taux de rapport (polling rate) pouvant atteindre 4000 Hz grâce au dongle HyperPolling Wireless, vendu séparément,

- Cinq boutons programmables indépendamment et un bouton DPI supplémentaire,

- Autonomie de 90 heures,

- Câble de Type C et un câble de charge Razer Speedflex pour des mouvements plus fluides,

- Dimensions approximatives : 68 mm (largeur) x 44mm (hauteur) x 128mm (longueur).



Pour plus d'informations sur la Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition, rendez-vous ici.



À PROPOS DE LA RAZER DEATHADDER V3



- Ergonomie repensée pour une souris ultralégère de 59g (sans le câble) taillée pour de longues sessions de jeu,

- Capteur optique Focus Pro 30K de Razer,

- Compatible avec les différents types de surfaces étendues - Le capteur assure le suivi sur du verre transparent d'au moins 4 mm d'épaisseur,

- Switches optiques Gen-3 de Razer™ avec une durée de vie de 90 millions de clics,

- Technologie Razer™ 8000 Hz HyperPolling,

- Cinq boutons programmables indépendamment,

- Un câble de charge Razer Speedflex pour des mouvements plus fluides,

- Dimensions approximatives : 68 mm (largeur) x 44mm (hauteur) x 128mm (longueur).



Pour plus d'informations sur la Razer DeathAdder V3, rendez-vous ici.



Pour plus d'informations sur #WinItYourWay, rendez-vous ici.



PRIX & DISPONIBILITÉ



Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition



Elle sera disponible au prix de : 189.99 euros.



Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 21 février 2023.



Razer DeathAdder V3



Elle sera disponible au prix de : 79.99 euros.



Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 21 février 2023.



