Les fonctions de mémoire et d'économie d'énergie tant attendues de Chrome sont arrivées, ce que vous devez savoir.



Le navigateur web de Google, Chrome, n'a pas été particulièrement économe en mémoire par le passé et a longtemps fait l'objet d'un examen minutieux pour sa surutilisation de la mémoire. En décembre, la filiale d'Alphabet Inc. a promis que le navigateur mettrait davantage l'accent sur les économies de mémoire et la réduction de la consommation d'énergie. Ces améliorations sont enfin mises à la disposition de tous.







Les fonctionnalités, respectivement appelées Memory Saver et Energy Saver, sont conçues pour réduire la consommation de la batterie lors de l'utilisation du navigateur Web sur les ordinateurs portables et les Chromebooks et pour réduire l'utilisation de la mémoire des onglets actuellement non focalisés. Depuis la version 110 du canal stable de Chrome, les fonctionnalités sont disponibles pour tous, bien que la mise à jour n'ait pas encore été installée chez tout le monde. Pour vérifier la version que vous exécutez, vous pouvez entrer chrome://settings/help dans votre barre d'adresse pour voir et forcer une mise à jour si vous ne l'avez pas encore.







L'économiseur de mémoire fonctionne en détectant si un onglet n'a pas fait l'objet d'une interaction depuis un certain temps et s'il est actuellement non focalisé. En fait, la page se fige et n'exécute plus aucune opération jusqu'à ce que l'utilisateur revienne à l'onglet, auquel cas elle se recharge automatiquement. Cette fonctionnalité pourrait potentiellement empêcher la mise en mémoire tampon des vidéos YouTube pour les onglets d'arrière-plan, l'audio et le chargement des publicités. Elle pourrait même empêcher certains systèmes de chat en ligne de fonctionner en arrière-plan. Des exceptions peuvent être définies pour les utilisateurs de Slack, Discord, Microsoft Teams, Web-Outlook et même les services de Google qui s'appuient souvent sur des fonctions telles que GMail ou Google Chat, permettant aux services de la liste blanche de continuer à fonctionner en arrière-plan.



D'autre part, la conception d'Energy Saver a été pensée en fonction de l'informatique portable. Cette fonctionnalité désactivera certaines des fonctions les plus gourmandes en ressources système qui existent dans Chrome. Les effets visuels, les améliorations de la fréquence d'images vidéo et le défilement fluide sont autant d'éléments susceptibles de solliciter davantage le GPU ou le CPU en cours d'utilisation, ce qui contribue à vider davantage la batterie. Les utilisateurs peuvent activer cette fonction lorsque l'ordinateur est débranché ou uniquement lorsque la batterie est à 20 % ou moins. Pour des raisons évidentes, les utilisateurs d'ordinateurs de bureau ne verront pas l'option Économie de batterie.







Nous n'avons pas encore vu dans quelle mesure cela affecte les performances de Chrome et l'utilisation de la mémoire, mais Google essaie au moins de tenir ses promesses. Bien que les fonctionnalités soient activées par défaut, elles peuvent être activées de force, affinées ou désactivées en saisissant l'un des deux éléments suivants dans la barre d'adresse :



Économiseur d'énergie



- chrome://flags/#high-efficiency-mode-available (en anglais)



Économiseur de batterie



- chrome://flags/#battery-saver-mode-available (économiseur de batterie)



HOTHARDWARE