MSI lance le BIOS AGESA 1.0.0.5c pour ses cartes mères X670 et B650, permettant le support des CPUs AMD Ryzen 9 7950X3D et 7900X3D.



MSI a maintenant officiellement déployé son dernier BIOS AGESA 1.0.0.5c pour les cartes mères X670 & B650 afin de permettre le support des CPUs AMD Ryzen 9 7950X3D & 7900X3D.







MSI active le BIOS AGESA 1.0.0.5c sur toute sa gamme de cartes mères AM5, ajoutant le support des CPU AMD Ryzen 9 7950X3D et 7900X3D



Avec seulement une semaine avant le lancement des nouveaux CPUs AMD Ryzen 7000 X3D, MSI, comme d'autres vendeurs de cartes, a commencé à déployer le dernier firmware BIOS AGESA 1.0.0.5c. Le nouveau BIOS est spécialement conçu pour les puces de classe X3D avec la technologie 3D V-Cache et permet trois nouvelles fonctionnalités pour celles-ci, notamment un mode Boost amélioré et un mode haute efficacité.











Voici la description complète du firmware BIOS MSI AGESA 1.0.0.5c :



- Mise à jour du SMU 218 qui a optimisé les performances des Ryzen 7950X3D et 7900X3D.

- Nouvelle fonctionnalité : Enhanced Mode Boost - Profils PBO de MSI pour de meilleures performances des 7950X3D/7900X3D.

- Nouvelle fonction : High-Efficiency Mode pour des timings de RAM serrés et de meilleures performances de RAM.



La fonction Enhanced Mode Boost sera disponible dans la liste de sélection PBO (Precision Boost Overdrive) tandis que le High-Efficiency Mode est disponible dans le menu OC. MSI détaillera ses nouvelles fonctionnalités dans les jours à venir.







En attendant, voici le SMU du firmware BIOS AGESA 1.0.0.5c







Il faut savoir que les CPU AMD Ryzen 7000 X3D seront présentés avec la gamme Ryzen 9 d'abord le 28 février. L'AMD Ryzen 7 7800X3D sera disponible le 6 avril et ce processeur est celui qui intéresse le plus les joueurs. Le Ryzen 9 7950X3D coûtera 699 $ US, le Ryzen 9 7900X3D 599 $ US et le Ryzen 7 7800X3D 449 $ US. Les tests devraient être disponibles un jour avant le lancement.



WCCFTECH