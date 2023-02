CORSAIR lance les nouveaux kits de mémoire 48 Go, 96 Go et 192 Go.



MILPITAS, CA, 21 février 2023 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, annonce aujourd’hui ses nouveaux kits de mémoire DDR5 aux capacités impressionnantes, avec des modules UDIMM 24 Go et 48 Go. Pour la première fois, CORSAIR permet aux assembleurs de PC de choisir les kits de mémoire 192 Go (4 x 48 Go), 96 Go (2 x 48 Go) ou 48 Go (2 x 24 Go). Déclinées dans les kits VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5, ces nouvelles capacités conviendront aux exigences des applications haute capacité les plus ambitieuses, comme l'édition vidéo 8K ou encore les charges de travail d'IA et de deep learning. Les cartes mères dotées d'uniquement de deux slots mémoire, les Micro ATX et Mini-ITX par exemple, où l'espace est réduit mais qui nécessitent de fortes capacités, peuvent également profiter de ces nouveautés.







Les kits CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5, qui constituent déjà une option de première qualité pour les amateurs de performances, sont optimisés pour les PC gaming et les stations de travail de dernière génération. Et ces nouvelles capacités donnent aux amateurs de PC la possibilité d'assembler leur machine à l'aide de configurations de mémoire encore impossibles il y a peu. Les kits 96 Go et 48 Go sont immédiatement disponibles en versions RGB et non RGB. S'exécutant à 5 600 MT/s et 5 200 MT/s et prenant en charge l'overclocking de mémoire Intel XMP 3.0, ils garantissent à leurs propriétaires une utilisation facile de la mémoire aux vitesses souhaitées.







Avec un lancement prévu au début du mois de mars 2023, les kits 192 Go (4 x 48 Go) 5 200 MT/s VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 définissent une nouvelle norme pour la mémoire DDR5 haute capacité. Ces kits quad-DIMM sont compatibles avec les systèmes Intel de 13e génération et prennent en charge le même overclocking Intel XMP 3.0 pour des performances optimales.







Poursuivant la tradition de qualité et de fiabilité de la DRAM supérieure de CORSAIR, les modules de la VENGEANCE RGB DDR5 VENGEANCE DDR5 sont tous conçus avec des puces mémoire sélectionnées à la main et rigoureusement testées pour assurer des performances haute fréquence constantes. Les circuits intégrés hautes performances sont quant à eux garants d’un signal hautement stable d’excellente qualité. Une garantie à vie limitée vous assure la tranquillité d’esprit que votre nouvelle mémoire durera aussi longtemps que votre ordinateur, voire plus.



La DDR5 garantit que les processeurs haut de gamme actuels recevront les données aussi rapidement que possible, permettant aux systèmes d’atteindre de plus hauts sommets en matière de performance et de puissance de traitement. Ces nouveaux kits offrent des capacités novatrices qui repoussent les limites des performances en matière de mémoire petit format.



Disponibilité, garantie et tarifs



Les kits CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 96 Go et 48 Go sont disponibles immédiatement dans la boutique en ligne CORSAIR et auprès du réseau mondial de vendeurs et distributeurs autorisés CORSAIR.



Les kits CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 192 Go seront disponibles à partir du 7 mars 2023 dans la boutique en ligne CORSAIR et auprès du réseau mondial de vendeurs et distributeurs autorisés CORSAIR.



Les kits CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 sont vendus avec une garantie à vie limitée et secondés par le réseau d'assistance clientèle mondial de CORSAIR.











Pour en savoir plus sur la mémoire CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur la mémoire CORSAIR VENGEANCE DDR5, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur la gamme complète de mémoires DDR5 de CORSAIR, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR