Lexar annonce la nouvelle clé USB 3.1 JumpDrive M900.



Lexar, l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire flash, est heureux d'annoncer la nouvelle clé USB 3.1 JumpDrive M900 de Lexar. Cette clé en métal, élégante et durable, est parfaite pour les professionnels et les étudiants en déplacement. Le JumpDrive M900 est doté d'un design métallique élégant, mais aussi de la robustesse dont les utilisateurs ont besoin pour garder leurs fichiers à portée de main, où qu'ils soient.







La clé USB 3.1 JumpDrive M900 de Lexar est également très performante. Avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 400 Mo/s, les professionnels occupés peuvent gagner du temps et transférer rapidement des fichiers afin de pouvoir passer rapidement au projet suivant.



"Nous savons que les utilisateurs recherchent à la fois sécurité et efficacité, et ce disque offre les deux. Notre logiciel DataShield permet de sécuriser facilement les fichiers importants et les performances de l'USB 3.1 permettent de réduire les temps d'attente pour le transfert des fichiers ", a déclaré Joey Lopez, directeur du marketing de la marque.



Caractéristiques principales du JumpDrive M900 de Lexar



- Stocke et transfère les contenus plus rapidement grâce aux performances de l'USB 3.1 haut débit.

- Offre une durabilité exceptionnelle grâce à une conception en métal de qualité supérieure.

- Protège vos fichiers sensibles avec Lexar DataShield.

- Compatible avec les systèmes PC et Mac

- Garantie limitée de cinq ans.



Compatible avec les ordinateurs portables Mac et PC, la clé USB 3.1 JumpDrive M900 de Lexar est disponible dans les capacités de 64, 128 et 256 Go. Pour en savoir plus sur la clé USB JumpDrive M900, rendez-vous sur Lexar.com.



VORTEZ