Dynatron présente le A49, un refroidisseur de CPU Socket AM5 à double ailette et compatible 4U.



Dynatron se concentre sur les solutions de refroidissement pour serveurs et stations de travail et a mis au point le A49, un refroidisseur Socket AM5 doté d'un double radiateur à ailettes en aluminium conçu pour fonctionner avec des boîtiers de montage en rack 4U, bien qu'il puisse très bien s'intégrer dans des boîtiers tour ATX, avec ses 130 mm de hauteur.















Deux empilements d'ailettes denses en alliage d'aluminium sont emboîtés par six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui entrent en contact direct avec le processeur sur une plaque thermique haute performance. Le dissipateur est ventilé par un ventilateur personnalisé de 103 mm x 103 mm x 30 mm qui tourne à des vitesses allant jusqu'à 1800 RPM, poussant jusqu'à 35,03 CFM de flux d'air à 28,8 dBA de sortie de bruit, et 1,16 mm H₂O de pression statique. Dynatron affirme que le refroidisseur peut gérer des charges thermiques allant jusqu'à 170 W. Le refroidisseur mesure 95 mm x 95 mm x 130 mm et pèse 710 g.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP