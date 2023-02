ICY DOCK nous propose un nouveau produit : Le CP091.



Dans les technologies modernes, tout est devenu plus petit, en particulier les disques de stockage. Les SSD M.2 NVMe ont la taille d'un bâtonnet de chewing-gum et sont rapidement adoptés en raison de leur facteur de forme réduit et de leurs performances exceptionnelles. Les SSD NVMe supportent des taux de transfert plus de 5 fois plus rapides. Cependant, cette vitesse élevée s'accompagne de problèmes de surchauffe qui doivent être surveillés en permanence, notamment en cas de forte charge. C'est pourquoi nous avons mis au point une solution permettant de surveiller la température en temps réel des disques d'un coup d'œil rapide grâce à l'écran LED intégré et aux plateaux dotés d'un dissipateur thermique en aluminium intégré pour une dispersion passive maximale de la chaleur.



















Le CP091 permet de stocker deux disques M.2 NVMe dans une seule baie de 3,5", ce qui est parfait pour les PC à petit facteur de forme et à espace réduit. Les disques peuvent également être utilisés pour la fonctionnalité RAID en utilisant les contrôleurs intégrés de votre système, ce qui vous donne la possibilité de choisir entre RAID 1 (SAFE) et RAID 0 (FAST) pour optimiser la vitesse et les performances. Le verrouillage par clé des deux plateaux permet de sécuriser les disques, afin d'éviter les éjections accidentelles et les accès physiques non autorisés. Les connecteurs arrière utilisent SlimSAS 8i, permettant à chaque disque de passer à une vitesse de 64Gbps. Tous les plateaux métalliques sont enfermés dans une cage métallique complète pour une durabilité maximale adaptée à tout environnement physique ou robuste.



Caractéristiques principales



- Convient à 2 x SSD M.2 NVMe dans une seule baie de lecteur externe de 3,5",

- Écran LCD pour surveiller la température de chaque baie,

- Indicateur de statut LED fourni pour chaque baie de disque afin de surveiller l'activité du disque,

- Chaque baie utilise un dissipateur thermique ainsi qu'un tampon thermique pour fournir un refroidissement approprié,

- Mécanisme de verrouillage à clé pour protéger les données sensibles à l'intérieur du boîtier,

- Le système de verrouillage à crochet protège les éjections accidentelles,

- Support PCIe 4.0 x 4 jusqu'à 64Gbp/s,

- Utilise 1 x ports SlimSAS pour se connecter (hôte NVMe requis),

- Le brochage du connecteur SlimSAS prend en charge la spécification SFF-9402,

- Mise à la terre EMI - protège les SSD des dommages électriques,

- Technologie anti-vibration (AVT) - crée un environnement sûr pour les disques SSD,

- Active Power Technology (APT) - ne s'allume que s'il y a un disque dans la baie,

- Garantie complète de 3 ans avec assistance client gratuite par des techniciens en direct.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



