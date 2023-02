RAZER ET L'ICÔNE JAPONAISE SPÉCIALISÉE DANS LE DENIM, EVISU, S’ASSOCIENT ET LANCENT LEUR PREMIÈRE COLLECTION DÉDIÉE AUX JOUEURS.



IRVINE, Californie – 20 février 2023 – Razer™, la marque lifestyle leader pour les joueurs, annonce aujourd’hui sa nouvelle collaboration avec la marque iconique de denim japonaise, EVISU. Fondée en 1991 à Osaka, au Japon, EVISU est connue pour son célèbre logo représentant un goéland. Adopté par les collectionneurs et les aficionados de mode urbaine, c’est l'un des must have ultimes pour tous les fans de denim.







Cette nouvelle collection streetwear souligne la volonté de la marque lifestyle Razer de proposer davantage de collections collaboratives à destination des joueurs du monde entier. Cette collection capsule entre Razer et EVISU, en série limitée, comprendra une ligne de vêtements emblématiques de la marque ainsi que des périphériques primés.



« Razer a d’ores et déjà lancé plusieurs collaborations avec des acteurs incontournables de la mode qui ont rencontré un franc succès. Nous sommes heureux de pouvoir travailler sur cette nouvelle collection capsule avec les équipes d’EVISU, reconnues pour leur exigence et leur savoir-faire. » précise Addie Tan, Associate Director of Business Development chez Razer. « En alliant notre connaissance du marché gaming à l’expertise d’EVISU sur la conception de denim et de la mode streetwear, cette nouvelle collection a tout pour séduire les fans. »



Vêtements Razer | EVISU



Conçue pour les joueurs, la collection capsule Razer | EVISU est constituée d’un assortiment de trois pièces qui arborent toutes le motif emblématique de la marque japonaise.







Impossible de mentionner cette collection EVISU sans évoquer son emblématique jeans foncé délavé. Avec sa coupe carotte, le jeans Razer | EVISU est fabriqué à partir d'un denim stretch léger et arbore un motif Daicock, dont les extrémités se parent d’un Kamon ainsi que du logo iconique de la marque au serpent à trois têtes.



Le hoodie noir propose une coupe décontractée et tendance. Le dieu japonais de la prospérité, la « distinguished Godhead d’EVISU », exhibe fièrement le casque gaming Razer BlackShark V2 X, tandis que l’inscription sur le dos du sweat "Before Anyone Did Anything EVISU Did Everything" marque la signature audacieuse de la collection.



Enfin, la collection Razer | EVISU comprend aussi un tee-shirt noir ajusté, qui reprend le célèbre logo en forme de goéland sur l’avant et le motif collaboratif Daicock, dédié à cette collection, sur le dos.



Périphériques gaming Razer | EVISU







Afin de ravir les fans, une série de périphériques gaming conçue par les deux marques vient parfaire cette collaboration. Cette dernière inclut la souris sans fil ultralégère Razer Orochi V2, le tapis de souris dans son format large Razer Gigantus V2 ainsi que le clavier mécanique Razer BlackWidow V3.



Tirant son inspiration du savoir-faire d’EVISU, chaque périphérique sera embossé afin d’intégrer la signature de cette collection, tout en imitant l’effet denim de la marque. L'audace est au cœur du design de cet ensemble de périphérique.



Pour marquer le coup, Razer lancera également une édition spéciale de la Razer Iskur X. Également parée de la signature emblématique d'EVISU, cette chaise ergonomique a été conçue pour garantir un confort optimal pendant les longues sessions de jeu.



La collection Razer EVISU est exclusivement disponible sur Razer.com, ainsi que sur le site officiel et les points de vente d'EVISU. Les ventes débuteront dès le 25 février 2023 à 3 heure du matin, heure française, jusqu'à épuisement des stocks.



PRIX et DISPONIBILITÉ



- Razer | EVISU : Tee-shirt imprimé Daicock - 160 euros,

- Razer | EVISU : Hoodie Godhead - 360 euros,

- Razer | EVISU : Jeans #2017 coupe carotte avec imprimé Daicock et broderies - 550 euros,

- Razer | EVISU : Orochi V2 - 120 euros,

- Razer | EVISU : Gigantus V2 Large - 60 euros,

- Razer | EVISU : BlackWidow V3 - 240 euros.



RAZER