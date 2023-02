GIGABYTE lance la carte graphique GeForce RTX 4090 AERO OC 24G.



GIGABYTE lance la carte graphique GeForce RTX 4090 AERO OC 24G alimentée par l'architecture NVIDIA ADA Lovelace. La carte graphique AERO OC est conçue pour les créateurs et les consommateurs qui préfèrent une esthétique blanc argenté. Afin de libérer pleinement les performances inégalées de la GeForce RTX 4090, GIGABYTE a équipé la carte graphique de designs améliorés et de fonctionnalités améliorées, offrant aux créateurs de contenu et aux consommateurs plus de tout. En outre, contrairement aux cartes graphiques de jeu qui mettent l'accent sur un aspect noir foncé, le design simple blanc argenté de l'AERO OC est préféré par de nombreux consommateurs.







La carte graphique GIGABYTE GeForce RTX 4090 AERO OC 24G utilise le système de refroidissement WINDFORCE. Il comprend trois ventilateurs à pales uniques, tournant en alternance, une grande chambre à vapeur avec un contact direct avec le GPU, des caloducs en cuivre composite, des ventilateurs actifs 3D et un refroidissement par écran pour maximiser la dissipation de la chaleur. Les ventilateurs WINDFORCE utilisent un nanolubrifiant à base de graphène, qui prolonge la durée de vie du ventilateur de 2,1 fois, offrant une durée de vie proche de celle de la technologie à double roulement à billes tout en assurant un fonctionnement silencieux. En outre, le design Dual BIOS offre un mode silencieux permettant aux créateurs de travailler dans un environnement plus silencieux. Ce mode silencieux offre des niveaux de bruit plus faibles sans compromettre les performances.







À l'heure actuelle, les cartes graphiques destinées aux joueurs sont pour la plupart de couleur noire. La carte graphique AERO OC offre un style différent, avec une couleur argentée et blanche combinée à une finition en métal brossé qui donne à la série un aspect mode et high-tech. Le logo sur le côté de la carte graphique a également été réalisé dans un matériau spécial qui peut afficher différents motifs arc-en-ciel sous différents angles. Le logo a un effet d'éclairage RVB intégré qui peut être personnalisé grâce au logiciel GIGABYTE CONTROL CENTER. La carte graphique est livrée avec une plaque arrière en métal améliorée et un support anti-affaissement sur mesure pour un renforcement optimisé. Le design blanc argenté du support permet un renforcement plus optimisé et améliore l'aspect visuel général. La carte graphique AERO OC est parfaite pour être installée dans des châssis d'ordinateur de couleur claire et de style minimaliste. Si elle est associée à une carte mère de la série AERO, le style général de l'ordinateur sera encore plus parfait.







La carte graphique AERO OC est très appréciée des consommateurs pour ses performances impressionnantes et son aspect élégant. Afin d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, les cartes graphiques de la série AERO - GeForce RTX 4090 AERO OC 24G, GeForce RTX 4080 16GB AERO OC et GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G - bénéficient d'une garantie de 4 ans (nécessitant un enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat) permettant aux consommateurs de se plonger dans le jeu ou la création en toute sérénité.



GIGABYTE n'a pas révélé de prix à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en savoir plus sur la GIGABYTE GeForce RTX 4090 AERO OC 24G, rendez-vous sur le site de GIGABYTE.



VORTEZ