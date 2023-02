BIOSTAR présente la carte mère B760T-SILVER Mini-ITX.



BIOSTAR présente la carte mère mini-ITX B760T-SILVER pour les processeurs Intel Core de 12e et 13e génération. La carte mère mini-ITX B760T-SILVER de BIOSTAR est livrée avec les éléments essentiels pour la construction de PC d'entrée de gamme pour une utilisation occasionnelle et pour les jeux. Apparemment une idée de conception commune de la société, la BIOSTAR B760T-SILVER est livrée avec des antennes Wi-Fi pour que les utilisateurs puissent mettre à niveau la carte mère pour le réseau sans fil avec un achat séparé d'un module M.2 Wi-Fi. Le module Wi-Fi sera installé sur un emplacement E-key M.2, la carte mère disposant toujours de deux emplacements M-key M.2 pour les SSD PCIe 4.0 NVMe. La carte mère serait toujours inférieure aux cartes mères mini-ITX COLORFUL CVN B760I FROZEN WIFI et MSI MPG B760I EDGE WIFI qui sont équipées de modules Wi-Fi et de deux emplacements M.2 pour le stockage. Par conséquent, la BIOSTAR B760T-SILVER devrait être moins chère par rapport auxdites cartes mères.







Communiqué de presse



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, est heureux d'annoncer la toute nouvelle carte mère B760T-SILVER. Basée sur le socket LGA1700 d'Intel qui supporte les processeurs Intel de 12 et 13ème génération, la B760T-SILVER est composée de l'ADN de la carte mère RACING de BIOSTAR, avec des caractéristiques stratégiquement choisies pour offrir une expérience utilisateur supérieure.



Construite sur la plateforme Mini-ITX, la carte mère B760T-SILVER est idéale pour les joueurs, les créateurs de contenu et les professionnels. Grâce à ses performances optimisées, elle est idéale pour l'exécution de jeux AAA, d'applications d'édition de contenu et de technologies d'IA telles que Chat GPT ou toute autre application d'IA qui peut utiliser son interface PCIe 5.0 haute performance.



La mémoire DDR5 qui peut être exploitée à 6400+(OC) sur deux sockets DIMM jusqu'à 64 Go et les modules AMD EXPOTM Technology et Intel XMP rendent le B760T-SILVER très adaptable pour répondre à toutes les situations. Grâce à son emplacement PCI-E Gen5 x16 avec protection en fer, il est capable de faire fonctionner des cartes graphiques de premier ordre avec des réglages OC élevés.



Sa combinaison de fonctionnalités intelligentes, telles que la prise en charge des modules sans fil PCIe M.2 Gen4 et Intel Wi-Fi 6E, et le réseau local 2,5 GbE à haut débit offrent un niveau de fiabilité et d'expansion insensé pour les jeux, le streaming et la création de contenu.



De plus, la carte mère B760T-SILVER comprend un ensemble de divertissement intégré incluant un port d'affichage, HDMI, et un chipset audio Realtek ALC1220-VB conçu pour offrir des expériences audio et visuelles époustouflantes.



Conçue pour créer une station de travail/de jeu peu encombrante avec des fonctionnalités de pointe que l'on ne trouve que dans les produits phares, la carte mère B760T-SILVER est le bon choix pour vous. Dotée de fonctionnalités de nouvelle génération à un prix compétitif, elle combine l'expertise de BIOSTAR dans le développement de cartes mères élégantes, raffinées et hautement fonctionnelles.



BIOSTAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur la carte mère mini-ITX B760T-SILVER, consultez le site Web de BIOSTAR.



