Philips annonce le moniteur de jeu Evnia 34M2C8600 34 pouces QD OLED avec Ambiglow.



Diversifiant le monde du jeu grâce à sa présence et ses caractéristiques techniques, la toute nouvelle marque de Philips, Evnia, a sorti son dernier moniteur le 20 février 2023. Ce moniteur, baptisé Philips Evnia 34M2C8600, vise à offrir à ses clients une expérience immersive grâce à son écran incurvé et à son imagerie cristalline.























Présentation de Philips Evnia



Philips Evnia a été lancé en octobre 2022 avec l'intention de réinventer les règles dans l'industrie du jeu. La devise de la marque, Réinventer les règles, est un message représentatif de la diffusion de l'inclusion dans l'industrie du jeu et Philips Evnia fonde son manifeste sur la création d'un environnement pour tous à travers ses produits. Avec son tout dernier produit, le Philips Evnia 34M2C8600, Philips Evnia vise à faire exactement cela.



"Le nouveau moniteur de jeu d'Evnia est conçu pour tout le monde. L'une des caractéristiques de ce moniteur est la fonction Ambiglow ; elle illustre ce qu'est Evnia : l'innovation, la convivialité, l'ouverture et une touche d'espièglerie", a déclaré Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead of Philips Monitors and IT Accessories. " La fonction Ambiglow permet à chaque joueur de définir l'humeur, ou l'ambiance, de la pièce. Cela permet à chaque gamer de se sentir à l'aise et de personnaliser son expérience de jeu. "



Philips Evnia 34M2C8600



Outre Ambiglow, le Philips Evnia 34M2C8600 est doté de l'affichage HDR True Black 400 pour les ombres, de l'UltraWide QHD 3440 x 1440 pixels pour une imagerie cristalline et de 0,1 ms pour un gameplay fluide. En outre, le nouveau moniteur incurvé est équipé d'un port USB-C, d'un commutateur KVM et d'un support HAS pour une expérience gâtée par le choix.



Cependant, la caractéristique la plus remarquable de ce nouveau moniteur est son OLED QD. Cette caractéristique permet une coloration de premier ordre et des visuels éclatants grâce à la fusion de deux technologies : les panneaux OLED et la technologie des points quantiques (QD). En combinant ces deux technologies en une seule, le nouveau moniteur Philips Evnia 34M2C8600 offre une expérience de jeu inégalée et immersive.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Le Philips Evnia 34M2C8600 arrivera dans les magasins en février 2023 au prix de : 1 299 euros.



TECHPOWERUP