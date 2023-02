Un installateur hors ligne pour le logiciel Logitech Options+.







Voilà maintenant bientôt deux ans qu'est sorti le nouveau logiciel Options+ pour configurer les claviers et souris Logitech de bureautique.







Outre la nouvelle interface graphique et quelques nouvelles fonctionnalités, nous avions également remarqué à l'époque la réduction drastique de la taille du fichier d'installation d'Options+ qui ne pèse plus que quelques mégaoctets contre près de 300 Mo pour Options 9. Le fichier que Logitech propose de télécharger pour Options+ n'est en effet plus qu'un simple installateur qui se charge de télécharger automatiquement sur un serveur puis d'installer uniquement les composants requis pour les périphériques détectés.



Nous venons toutefois de constater l'existence d'un programme d'installation hors ligne complet de plus de 400 Mo pour le logiciel Options+ qui peut présenter certains avantages par rapport à l'installateur en ligne habituel. Pour commencer, cet Options+ Offline Installer permet d'installer le logiciel Options+ sur des PC qui ne sont pas connectés à Internet (ou pas encore) ou qui se trouvent sur un réseau isolé du web pour raisons de sécurité par exemple. Il pouvait être particulièrement frustrant de ne pas pouvoir accéder aux fonctions avancées de sa souris ou de son clavier pour cette seule absence de connexion à Internet.



Cet installateur autonome peut être utile dans un autre cas de figure, à savoir pour un déploiement de masse de l'application dans une grande entreprise qui serait équipée de périphériques Logitech sur les postes de travail de ses employés. Cet installateur peut d'ailleurs être utilisé pour une installation silencieuse lancée par un script (avec le paramètre /quiet) ou bien avec un logiciel de déploiement comme le System Center Configuration Manager (SCCM) de Microsoft. Logitech propose un guide qui détaille la procédure pour installer Options+ en masse. Logitech précise que l'Options+ Offline Installer peut être utilisé de concert avec l'outil Script DFU Tool qui sert à mettre à jour le firmware des périphériques Logitech en ligne de commande.



D'après Logitech, la version hors ligne d'Options+ offre exactement le même niveau de fonctionnalités que la version en ligne classique à l'exception bien sûr par définition des fonctions connectées comme l'envoi vers les serveurs Logitech des données analytiques ou l'envoi de la version du firmware des périphériques pour vérifier si une mise à jour est disponible. La version hors ligne d'Options+ ne dispose pas non plus de la faculté de se mettre à jour toute seule depuis Internet vers la dernière version. La mise à jour du logiciel doit être faite régulièrement par l'utilisateur lui-même ou par l'administrateur système/réseau comme à l'ancienne.



Autres différences notables, cet Options+ limité ne permet pas de s'authentifier avec un compte Logi ID ni de stocker les réglages et profils de l'utilisateur dans le cloud Logitech. Même chose pour la fonction de soumission d'un retour d'expérience (feedback) qui est indisponible. La fonction Flow fonctionne en revanche à condition que les deux PC cibles soient situés sur le même réseau local.



Sachez aussi qu'il est possible de passer de la version hors ligne d'Options+ à la version en ligne puisqu'il n'y a rien de définitif. Il faut juste bien désinstaller le logiciel avant d'installer l'autre édition.



A noter que l'Options+ Offline Installer est actuellement proposé en version 1.30.7349 sortie en décembre 2022. Les améliorations apportées en janvier 2023 par la version 1.32 ne sont donc pas encore disponibles de cette manière. Il s'agissait pour rappel du support des souris MX Anywhere 2 et MX Master.



Téléchargement pour Windows 10/11



- Application Logitech Options+ Offline Installer 1.30.7349 (hors ligne) : Cliquez ICI,

- Application Logitech Options+ 1.32.366807 (en ligne) : Cliquez ICI.



