Fuite du benchmark du processeur AMD Ryzen 7 7745HX "Dragon Range" : 8 cœurs au même niveau que le 16 cœurs 12900HX.



De nouveaux benchmarks du prochain processeur Ryzen 7 7745HX "Dragon Range" d'AMD, qui comporte 8 cœurs basés sur l'architecture Zen 4, ont fuité.







Le CPU AMD Ryzen 7 7745HX "Dragon Range" montre une amélioration massive du multithread, à égalité avec le 16 Core 12900HX



Le processeur AMD Ryzen 7 7745HX est l'un des quatre processeurs Dragon Range Laptop qui seront disponibles à la fin du mois. Ce processeur comporte 8 cœurs, 16 threads, 40 Mo de cache et une vitesse d'horloge de 3,6 GHz en base et 5,1 GHz en boost. Le CPU offre un TDP de 45W qui peut être configuré au-delà de 75 watts puisque l'overclocking est supporté sur cette puce pour ordinateur portable haut de gamme et de qualité enthousiaste.







Les benchmarks du AMD Ryzen 7 7745HX ont été publiés par le créateur de contenu Bilibili, Golden Pig Upgrade, qui montre la puce fonctionnant dans Cinebench R23. Le CPU est un modèle de détail comme le confirme son horloge de base. Le divulgateur mentionne que la puce fonctionnait à 95W, il pourrait donc s'agir d'un overclocking ou de la limite de puissance extrême que propose cette puce.



En termes de performances, le processeur AMD Ryzen 7 7745HX "Dragon Range" a obtenu un score impressionnant de 1828 points en mono-cœur et 18 606 points en multi-cœur. Cela place la puce au même niveau que les processeurs haut de gamme Alder Lake-HX d'Intel, qui comportent jusqu'à 16 cœurs.







C'est le double du nombre de cœurs de cette puce avec des performances similaires. Le score à un seul cœur le place au-delà du Core i9-11980HK comme on le voit dans le benchmark lui-même et devrait être comparable à d'autres puces Alder Lake dans le segment Core i7.











Par rapport au processeur AMD Ryzen 7 7840HS qui avait déjà fait l'objet d'une fuite, le processeur Ryzen 7 7745HX offre une augmentation de 10% des performances multithread et de 1% des performances single-thread. Le processeur de la gamme Dragon dispose de plus de cache, d'horloges plus élevées et d'une limite de puissance plus élevée, de sorte que l'on peut s'attendre à des performances supplémentaires.



Processeurs pour ordinateurs portables AMD Ryzen 7045 "Dragon Range" :







